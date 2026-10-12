Roska Botond nyerte a látáskutatás legjelentősebb nemzetközi díját 2026-ban

Roska Botond „húsz éve foglalkozik a retina molekuláris és élettani szintű megértésével, és ennek nyomán a látás helyreállítását célzó optogenetikai terápia fejlesztésével. Ezt a hosszú és kitartó, az alapkutatástól a klinikumig eljutó munkát ismerte el a szakterület legjelentősebb díjának számító António Champalimaud Vision Award, amelyet munkatársával José-Alain Sahel francia–amerikai szemész-kutatóval közösen vehettek át” – olvasható a Semmelweis Egyetem hétfői sajtóközleményében.

Roska Botond, a bázeli Molekuláris és Klinikai Szemészeti Intézet (IOB) professzora a Magyar Tudományos Akadémián 2022-ben Forrás: MTA

A szakterület legjelentősebb díjának számító elismerést a kutatópáros a látás helyreállítását célzó optogenetikai terápia fejlesztésében elért eredményeivel érdemelte ki. A bázeli Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology (IOB) vezetője, a Semmelweis Egyetem vendégprofesszora 2019-ben a magyar kutatók közül először nyerte az ugyancsak rangos Louis-Jeantet orvosi díjat.

Miután általános orvosi diplomát szerzett a Semmelweis Egyetemen, Roska Botond a Kaliforniai Egyetem Berkeley-i intézetében doktorált, majd a Harvard Egyetemen és a Harvard Orvosi Karán képezte magát tovább genetikából és virológiából. Később Bázelben alapított biotechnológiai kutatóintézetet. Egy évvel korábban a Columbia Egyetem nagy presztízsű Alden Spencer orvosi díját is neki ítélték.

A vakság gyógyításában öt éve jelentős áttörést elérő Roska Botond ebben az interjúnkban részletesen beszélt kutatásairól.