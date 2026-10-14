Tinilányt zaklató robotot kapcsolt le a rendőrség Kölnben

Szexuális jellegű becsületsértés gyanújával indított nyomozást a kölni rendőrség, miután egy robot megfogta egy 16 éves lány fenekét, és szexuális mozdulatokat tett felé – számolt be az AP hírügynökség. Az eset szombatról vasárnapra virradó éjjel történt egy gyorsétterem közelében. A rendőrség szerint a robotot két fiatal férfi irányította: a feltételezett tulajdonos, egy 16 éves fiú és 19 éves társa. A gyanú szerint a jelenetet felvették, élőben közvetítették és kommentálták az interneten. A kiérkező rendőrök a robotot egy autó csomagtartójában találták meg, és a két fiatal mobiltelefonjával együtt lefoglalták.

A két fiatalt gyanúsítottként kezelik, vádat azonban egyelőre nem emeltek ellenük. A nyomozók azt vizsgálják, hogy a robot mozdulatait előre beprogramozták, vagy valós időben irányították. A rendőrség szóvivője, Christoph Bermel az AP-nek azt mondta, ilyen jelenséggel eddig nem találkoztak, ez számukra teljesen új terep. Az interneten terjedő videókon látszik, ahogy a két fiatal egy forgalmas, éjszakai utcán egy csoport nő felé kíséri a robotot, amely nekimegy az egyiküknek, a többieket pedig megöleli. Az egyik férfi többször rákiabál a gépre, és visszahúzza, miután az szexuális gesztusokat tesz, amin a környéken állók nevetnek.

A nagyjából 120 centi magas, piros-arany színű robotra fehér trikót, fekete melegítőnadrágot, aranyláncot és napszemüveget adtak, és egy műbajusznak tűnő kiegészítőt is viselt.

Forrás: Kölni Rendőrség

A német sajtó szerint a gép a kínai Unitree Robotics R1 típusú humanoid robotja lehet, amely távirányítható és mozdulatsorokra programozható – és szeptember óta négymillió forintért Magyarországon is megvásárolható. A típust azonban hivatalosan nem erősítették meg.

A rendőrség kedden a Facebook-oldalán bírálta az eset alatt megjelent nem helyénvaló kommenteket, és arra figyelmeztetett, hogy az ilyen esetek megosztása vagy kifigurázása tovább súlyosbíthatja az áldozatra gyakorolt hatást.