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Megérkezett Magyarországra az olcsó humanoid robot, amit tökéletes képpel hirdetnek

Bodnár Zsolt
szeptember 10.
TECH

Megérkezett Magyarországra a kínai Unitree Robotics legújabb humanoid robotja, az R1. A gépet a gyártó közép-európai képviselete, az Infuze Robotics forgalmazza: az alapváltozat, az R1 Air hivatalos hazai induló ára 3 990 000 forint, de akár bérelni is lehet rendezvényekre vagy kiállításokra. A forgalmazó közlése szerint az első példányok már használatba is kerültek, és megtekinthetők a cégnél.

Forrás: Unitree

A 121 centiméter magas R1 a felszereltségtől függően 25-29 kilogrammot nyom és 20-26 szabadsági fokkal rendelkezik, ami opcionálisan, úgynevezett ügyes kezekkel és megfogókkal akár 40-re bővíthető. Környezetét binokuláris kamerával és mikrofonrendszerrel érzékeli, wifi- és Bluetooth-kapcsolattal tud csatlakozni, szoftverét pedig OTA-frissítések tartják naprakészen. Az üzemidő körülbelül egy óra, az akkumulátor gyorsan cserélhető, a magasabb felszereltségű változatok pedig külső áramforrásról is működtethetők. A gyártó bemutatóvideóiban a robot fut, szaltózik és kézen jár, egy mobilalkalmazásból pedig újabb mozdulatsorok, például táncok tölthetők le rá.

Forrás

A beszámolók ugyanakkor kiemelik, hogy az R1 Air és az alap R1 kézfeje merev, ujjai ökölbe szorítva érkeznek, így például tárgyakat nem tud megfogni. Ennek köszönhető az is, hogy a webshopban is használt kép a robotról nem lett túl barátságos – legalábbis ebben a bokszoló Vasember formájában talán nem sokan találkoznának szívesen egy R1-gyel este az utcán.

Forrás: Unitree

A forgalmazó elsősorban egyetemeknek, kutatóhelyeknek, fejlesztőknek és innovatív vállalkozásoknak ajánlja a gépet, míg a bérlési lehetőséggel a rendezvényszervezőket is megcélozza. „El lehet vinni egy rendezvényre, kiállításra vagy bemutatóra, és a látogatók saját szemükkel láthatják, hogyan mozog egy modern humanoid robot” – idézi a közlemény Körömi Jánost, a cég ügyvezetőjét.

Az R1 az ára miatt igazán nagy újdonság az egyelőre szerény hazai humanoidrobot-piacon: a Unitree nagyobb humanoidja, a G1 2025 elején érkezett Magyarországra 11 990 000 forintért, tehát az R1 Air nagyjából a harmadába kerül. A gyártó hivatalos listaára 4900 dollár, adó és szállítás nélkül, és 2026 tavasza óta a Unitree hivatalos AliExpress-boltjában is rendelhető. „Ilyen árszinten korábban nem volt elérhető humanoid robot a piacon, így ma már sokkal többen engedhetik meg maguknak” – fogalmazott Körömi János, aki szerint az R1-ekkel a következő hónapokban számos hazai konferencián és rendezvényen lehet majd személyesen is találkozni.

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