Először mutatták ki a Shamonda-vírust embernél

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) fokozott figyelemmel követi nyomon a helyzetet, miután a francia hatóságok beszámoltak az első igazoltan Shamonda-vírussal megfertőződött személyről, aki október elején hunyt el – adja hírül a járványvédelemmel foglalkozó európai szervezet. A Shamonda-vírust (SHAV), amely jellemzően fertőzött törpeszúnyogok (Culicoides) csípésével terjed, eddig csak állatoknál mutatták ki.

Az eddigi egyetlen fertőzött személy egy súlyos betegség miatt kezelés alatt álló beteg volt, akinél jelentősebb volt a fertőzés és a szövődmények kockázata. Jelenleg is vizsgálják, miként fertőződött meg és hogy halálában szerepe volt-e a vírusnak.

Az SHAV-vírust idén nyáron mutatták ki először európai haszonállatokban, esetükben júniustól jelentkeztek a tünetek, magát a vírust július végén azonosították. Azóta Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Írországban, Olaszországban, Liechtensteinben, Luxemburgban, Hollandiában, Portugáliában, Spanyolországban és Svájcban, valamint Jersey szigetén is kimutatták haszonállatokban az SHAV-vírust. Európán kívüli országokban már korábban észlelték a jelenlétét, szintén állatok esetében.

Kontinensünkön a törpeszúnyogok általában tavasztól őszig a legaktívabbak, de ez függ a fajtól, a földrajzi helytől és az időjárástól is – a hőmérséklet csökkenésével a legtöbb törpeszúnyogfaj aktivitása mérséklődik.

Az ECDC szorosan együttműködik az Európai Bizottsággal, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal (EFSA), és az összes tagállamával a járványügyi felkészültség és a reagálási tervek megerősítése érdekében.

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