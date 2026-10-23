Egy mRNS-rákvakcina 42 százalékkal csökkentette a halál vagy a kiújulás kockázatát melanomás betegeknél

A Moderna és a Merck csütörtökön ismertette a személyre szabott mRNS-vakcinájuk III. fázisú klinikai vizsgálatának első eredményeit. Az intizmeran (intismeran, mRNA-4157) a Keytruda nevű standard kezeléssel kombinálva 42 százalékkal csökkentette a visszaesés vagy a halál kockázatát a melanomás betegeknél azokhoz képest, akik csak Keytrudát kaptak.

Két év elteltével a kombinált kezelést kapók 82 százaléka élt anélkül, hogy a bőrrák kiújult volna, míg a kontrollcsoportban ez az arány 70 százalék volt – a 42 százalékos adat nem ezt a különbséget mutatja, hanem a kiújulás vagy halál kockázatának relatív csökkenését fejezi ki a vizsgálat statisztikai elemzése alapján. Az áttétmentes túlélés esetében 38 százalékos relatív kockázatcsökkenést mértek. Az eredmények ugyanakkor elmaradtak az ötéves II. fázisú vizsgálatban tapasztaltaktól, amelyben a kiújulás vagy halál kockázata 49, az áttét vagy halál kockázata pedig 59 százalékkal csökkent.

A vizsgálatban 1137, a műtétileg eltávolított IIB–IV. stádiumú melanómában szenvedő beteg vett részt, őket 2:1 arányban sorsolták a vakcinás-kombinációs vagy a csak standard kezelést kapó csoportba. A vakcina személyre szabott, vagyis a kutatók összehasonlítják a beteg daganatsejtjeinek és egészséges sejtjeinek genetikai szekvenciáját, és kiválasztják azokat a daganatspecifikus mutációkat, amelyek alapján az immunrendszer célzottabban ismerheti fel a rákos sejteket.

A két vállalat augusztusban jelentette be, hogy a vizsgálat elérte a kitűzött célját, a részletes eredményeket azonban az Európai Onkológiai Társaság (ESMO) madridi kongresszusáig visszatartották. Miután egy onkológiai hírportál idő előtt közzétette az adatokat, a cégek nyilvánosságra hozták az első eredményeket. Stéphane Bancel, a Moderna vezérigazgatója mérföldkőnek nevezte az eredményeket a személyre szabott, mRNS-alapú daganatkezelések fejlesztésében, míg Dean Li, a Merck kutatási részlegének vezetője szerint a vizsgálat a melanoma kezelésének egyik legjelentősebb előrelépése az immunterápia megjelenése óta.

A cégek már egyeztetnek a hatóságokkal a vakcina engedélyezéséről.

Kapcsolódó cikkek: