Ígéretes rákvakcina előzte meg a daganat kiújulását műtött betegeknél

Egy kis létszámú, korai fázisú vizsgálat megállapította, hogy az ELI-002 2P nevű, rák elleni vakcina csökkentheti a hasnyálmirigy- és vastagbélrákkal kezelt betegeknél a visszaesés kockázatát. A kísérleti vakcina, amit már nagy mennyiségben gyártanak, a KRAS gén mutációit célozzák meg, amelyek a hasnyálmirigyrákos betegek 90, míg a vastagbélrákosok 50 százalékában jelen vannak, és elősegítik a daganat növekedését.

A kutatók 20 hasnyálmirigy- és öt vastagbélrákos betegnek adták be a vakcinát a műtétjük után, majd 20 hónapig követték az útjukat. Ennek elteltével azt a 17 résztvevőt, aki erős immunválaszt mutatott, hosszabb remissziós időszak és jobb túlélési esélyek jellemezték, mint a gyengébb immunválaszt mutatókat – előbbiek között 4 haláleset történt, utóbbi csoportban 8-ból 7 beteg meghalt.

A vakcina a T-sejteket tanítja arra, hogy támadják meg a mutálódott KRAS fehérjéket termelő sejteket, így potenciálisan olcsóbb, gyorsabb és kevésbé toxikus alternatívát kínál a személyre szabott mRNS-rákvakcinákhoz képest.

A Nature Medicine folyóiratban ismertetett kutatás nem tartalmazott kontrollcsoportot, és csak 25 beteg bevonásával készült, ami azt jelenti, hogy ezek csak előzetes eredmények, mindenesetre a Guardian cikke szerint az onkológusok ígéretesnek tartják ezt a megközelítést.

A University College London professzora, Siow Ming Lee szerint például a vakcina kombinálható más immunterápiákkal, és akár KRAS-mutációk által okozott tüdőrák esetén is bevethető lehet. Shivan Sivakumar, a Birminghami Egyetem kutatója pedig lenyűgözőnek nevezte a vakcina által kiváltott erős immunválasz arányát, de hangsúlyozta, hogy a hatékonyság megerősítéséhez nagyobb, randomizált vizsgálatokra és hosszabb utánkövetésre van szükség.

