A ChatGPT öt perc alatt megtalált egy elveszett fülhallgatót a kavicsok között

Egy Reddit-felhasználó éppen egy parkból tartott hazafelé a fiával, amikor a parkoló közelében hirtelen a gyerek után kellett futnia. Csakhogy futás közben kiesett a férfi pulóverének zsebéből a fülhallgató tokja, amely a földre csapódva szétnyílt, a bal fülhallgató pedig egy világos kavicsokkal borított területre repült.

A szokásos trükk, hogy hangos zenét játszik le rajta, nem működött, mert a szóban forgó Bose fülhallgatói csak akkor kapcsolnak be, ha érzékelik, hogy az ember fülében vannak. Tíz perc keresgélés után, szürkületben a férfi arra jutott, hogy esélytelen megtalálnia az apró fehér fülhallgatót a kavicsok között, ezért lefényképezte a területet, és a képeket feltöltötte a ChatGPT-be. A felhasználó szerint öt percen belül meg is lett a fülhallgató.

A megosztott képernyőképek szerint a chatbot felülnézeti fotókat kért a területről, a válaszaiban pedig százalékos értékekkel adta meg, hogy a kép melyik részén kell keresni. Ahogy a Reddit-poszt alatt egy kommentelő is írja, a ChatGPT képfelismerése nemcsak sokat fejlődött az elmúlt években, hanem a modell ma már képes a feltöltött képet egy felhőalapú környezetben megnyitni, belenagyítani, a részeit egyenként átnézni, és akár szűrőket is alkalmazni rá.

Igaz, nem mindenkinek volt ilyen jó tapasztalata a ChatGPT-vel: egy másik felhasználó azt írta, hogy amikor a chatbot segítségével próbált megtalálni egy elveszett csavart, az AI egyszerűen beleszerkesztett egy csavart a fényképbe, és azt mutatta meg neki.