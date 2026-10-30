Évente több millió eurót ad majd kutatási és innovációs projektekre egy Tanács Zoltán által bejelentett cseh-magyar együttműködés

Több millió eurót biztosít majd évente közös kutatási és innovációs projektek megvalósítására az a cseh-magyar együttműködés, amit Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter jelentett be csütörtökön Karel Havlíček cseh miniszterelnök-helyettessel folytatott egyeztetései után.

Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter (bal oldalt) és Karel Havlíček cseh miniszterelnök-helyettes Fotó: Veronika Rose/Tanács Zoltán Facebook oldala

A kutatási és innovációs felhívásokra beérkező pályázatokat egy cseh-magyar bírálóbizottság értékeli majd. Tanács emellett azt közölte, hogy Magyarország és Csehország tudásátadással és közös mentorálással támogatja majd egymást, hogy mindkét fél kutatói sikeresebben szerepeljenek az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatain. 2026-ban Magyarországról egyetlen kutató sem nyert ERC Starting Grantet, Csehországból viszont hatan is.

A magyar és a cseh fél arról is megállapodott, hogy együtt gondolják tovább az európai szintű ELI ERIC szuperlézer-konzorcium finanszírozási modelljét, hogy mindkét országnak fenntartható üzleti modell alakuljon ki. Az ELI ERIC ultragyors, nagy teljesítményű lézerekhez ad hozzáférést kutatóknak három, egymást kiegészítő európai létesítményben: a szegedi ELI-ALPS-ban, a csehországi ELI Beamlinesban és a romániai ELI NP-ben. Tanács szerint jelenleg Magyarország és Csehország fedezi a közel 40 ország által használt, rendkívül költséges kutatási infrastruktúra költségeinek 90 százalékát.

Emellett szóba került még, hogy nemzetközi együttműködésekben a két ország segíti majd egymás pályázatainak elbírálását, valamint Tanács felajánlotta, hogy 2027-ben vagy 2028-ban Magyarország szívesen megrendezi az idén Prágában nagy sikerrel lezajlott közép- és kelet-európai AI-konferenciát (CEE AI Summit).

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