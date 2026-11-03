A GTA VI Magyarországon a legdrágább az egész EU-ban

Egy friss nemzetközi összehasonlítás szerint a magyaroknak arányaiban közel négyszer annyit kell áldozniuk a Grand Theft Auto VI-ra , mint a luxemburgiaknak – írja a GSPlus portál.

A november 19-én megjelenő Grand Theft Auto VI alapváltozata Magyarországon 31 ezer 990, míg az Ultimate Edition már 39 ezer 990 forintba kerül. A magyar előrendelési árak a legmagasabbak az Európai Unióban (EU).

A portfolio.hu szerint az Eurostat 2025-ös kereseti adataival számolva egy magyar vásárlónak a havi nettó átlagkeresete 6,79 százalékát kell elköltenie a játékra. Ezzel Magyarország az első helyen áll, megelőzve Bulgáriát (6,64 százalék) és Romániát (6,47 százalék). A GTA VI-ért Németországban a havi nettó átlagkereset 2,63 százalékát, Ausztriában 2,27 százalékát, Luxemburgban pedig csupán 1,72 százalékát kell kifizetni. A Rockstar Games anyavállalata, a tőzsdén jegyzett Take-Two Interactive által PlayStation 5 és Xbox Series X/S konzolokra piacra dobott játékának amerikai alapára 79,99 dollár, vagyis a magyar vásárlóknak dollárra átszámítva több mint 20 százalékkal kell többet fizetniük érte – írja a gazdasági portál.

A Qubiten napra pontosan két hónappal ezelőtt írtuk meg, hogy a Rockstar Games játékának premierjét a rajongók ünnepnapként (tulajdonképpen nem hivatalos munkaszüneti napként) kezelik. A várakozás nem alaptalan: a GTA-játékok eddig közel 475 millió példányban keltek el világszerte, a GTA V mindössze három nap alatt hozott egymilliárd dolláros bevételt 2013-ban, a 13 év után érkező új rész második előzetesét pedig egyetlen nap alatt csaknem félmilliárdan tekintették meg.

A Wall Street Journal általunk is idézett riportja szerint a játékot messiásként várók példátlan alapossággal készülnek a megjelenésre. Egy 36 éves szoftverfejlesztő édesapa a tervek szerint öt napra zárkózik be a videójátékos „barlangjába”, egy 30 éves amerikai orvosi műszerész egy teljes hetet vett ki szabadságnak, és előre lefőzött ételekkel készül, míg egy brazíliai közalkalmazott 10 nap szabadságot áldoz arra, hogy végigjátssza a becslések szerint több mint 100 órás tartalommal bíró játékot.

A példátlan őrületet egyes szervezetek már a saját javukra fordítják: az amerikai hadsereg georgiai Fort Stewart bázisának 9. műszaki zászlóalja például négynapos kimenőt ajánlott fel azoknak a katonáknak, akik újra szerződnek a sereggel, és a 130 érintettből máris 44-en éltek a lehetőséggel. Miközben a közösségi médiában mémként terjednek a GTA miatti hiányzást igazoló sablonok, a menedzsereknek komoly kieséssel kell számolniuk a termelékenységben.