A Holdon élni és dolgozni hajlandó fiatalok jelentkezését várja a NASA

Az amerikai űrügynökség, a NASA a Kennedy Űrközpontban szombaton, november 7-én tartott, a holdkutatást, valamint a repülési és technológiai fejlesztéseket népszerűsítő szombati rendezvényén hirdette meg az új asztronauta-generáció toborzását – írja a brit Guardian.

„Különleges időszak ez arra, hogy valaki csatlakozzon a NASA asztronauta-állományához. Azok, akiket kiválasztunk, a Hold felszínére léphetnek, élhetnek és dolgozhatnak a holdbázison, és úttörő szerepet vállalhatnak azoknak a rendszereknek és műveleteknek a kidolgozásában, amelyek végső soron lehetővé teszik, hogy űrhajósok jussanak el a Marsra” -- idézi a lap Jared Isaacmant, a NASA vezetőjét.

Jared Isaacman, a NASA vezetője 2026. november 6-án a floridai Kennedy Űrközpontban Fotó: SAMUEL CORUM/Getty Images via AFP

Isaacman és a NASA más vezetői nemrégiben jelentették be, hogy Kínát megelőzendő felgyorsítják a 2028-as amerikai holdra szállás előkészítését.

A NASA tájékoztatása szerint a jelentkezőknek amerikai állampolgároknak kell lenniük, továbbá rendelkezniük kell természettudományi, technológiai, mérnöki vagy matematikai területen szerzett mesterdiplomával, esetleg orvosi végzettséggel, illetve pilótaképzettséggel, vagy legalább kétéves, releváns doktori programban végzett kutatómunkával. Emellett három év „kapcsolódó szakmai tapasztalat” is elvárás. Az asztronauta-aspiránsoknak ezen felül vagy 750 órányi, nagy teljesítményű sugárhajtású repülőgépen szerzett parancsnoki repülési idővel, vagy 1500 órányi, egyéb merevszárnyú repülőgépen szerzett teljes repülési idővel, illetve 1000 órányi, forgószárnyas légi járművön szerzett teljes repülési idővel kell rendelkezniük.

A jelentkezők december 3-án, csütörtökön, az Egyesült Államok keleti parti ideje (ET) szerint este 11:59-ig nyújthatják be pályázatukat. A NASA azt ígérte, hogy 2027 végére hoznak döntést a jelöltekről.

Az amerikai űrügynökség legutóbb 2024-ben hirdetett toborzást, akkor a több mint 8 ezer jelentkező közül végül 10 főt választottak ki, akik 2025 szeptemberében kezdték meg a kiképzést. Az 1960-as évek óta a NASA 370 embert választott ki, hogy asztronauta-jelöltként készüljenek fel az „egyre nagyobb kihívást jelentő küldetésekre”. Jelenleg 32 aktív asztronauta szolgál a szervezet kötelékében.