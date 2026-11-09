A kemenesháti Ság felkerült a világ földtani örökségeinek listájára

A Vas megye keleti részén fekvő Celldömölk városa fel emelkedő bazalt tanúhegy 2026. november 6-ától hivatalosan is egyike a Nemzetközi Geológiai Tudományos Unió (IUGS) földtani örökségi helyszíneinek. A Ság néven ismert hegy a világszervezet „Harmadik 100” (The Third 100 IUGS Geological Heritage Sites) címen összeállított listáján olyan földtani képződmények között szerepel, mint a japán Fuji, az argentínai Aconcagua, illetve a norvég fjordok és a Szent András-törésvonal – olvasható a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet közleményében.

A Magyar Kutatási Hálózat ismertetője szerint az IUGS olyan helyszíneket választ ki, amelyek kiemelkedő tudományos értéket képviselnek, különleges példái a Földet alakító folyamatoknak, vagy fontos szerepet játszottak a földtudományok fejlődésében: „Az első száz helyszínt 2022-ben, a második százat 2024-ben hirdették ki, a mostani »Harmadik 100« pedig 47 ország földtani különlegességeit fogja össze, köztük a magyar hegyet is”.

A celldömölki Ság Fotó: kemenesvulkanpark.hu

A „Harmadik 100” geológiai örökségi helyszín közül 11 található Afrikában, 22 az amerikai kontinensen, 22 az ázsiai-csendes-óceáni térségben, 6 a Közel-Keleten, 34 Európában, 2 az Antarktiszon, 3 pedig a nyílt tengeren.

A Ság felterjesztésének kezdeményezése a Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézetből indult, és fontos szerepe volt benne Németh Károly vulkanológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktorának. A portugáliai Louléban rendezett Geoheritage 2026 konferencián a helyszínt Szarka László Csaba, az MTA rendes tagja mutatta be.

Légifelvétel a Ságról Fotó: HUN-REN

A tanúhegy tudománytörténeti szerepe okán is kiérdemelte a mostani elismerést. Eötvös Loránd és munkatársai 1891-ben itt próbálták ki először terepi körülmények között az Eötvös-féle torziós mérleget, más néven Eötvös-ingát.

Az Eötvös-féle torziós mérleggel végzett első terepi kísérletről 1891. augusztus 2. vagy 3. készült fényképfelvétel: a környezeti hatásoktól sátorra védett műszertől jobbra Báró Eötvös Loránd széken ülve néz a távcsőbe, előtte Bodola Lajos, mögötte Kövesligethy Radó ül, mellettük Tangl Károly áll; a fotót Krenner József készítette Forrás: HUN-REN

A rendkívül érzékeny műszer a felszín alatti geológiai felépítésből és a helyi tömegeloszlásból adódó rendkívül kis gravitációs eltérések érzékelésére szolgált. Később a műszeres geofizikai kőolajkutatás egyik úttörő eszközévé vált.

Korábban olyan helyszínek kerültek fel a listákra, mint „a Grand Canyon, a Kilimandzsáró, a Mount Everest vagy a Namíb-sivatag, számos más – alapvető jelentőségű, ám kevésbé ismert – hellyel együtt; ilyen például a brit Siccar Point, ahol először ismerték fel a »mély idő« (geológiai időlépték) fogalmát, vagy az ausztráliai Ediacara-hegységmaradvány, ahol az első többsejtű életformákat írták le”. Az IUGS örökségi helyszínek listája itt böngészhető.