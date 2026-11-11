Találtak egy rovart, ami az egész életét egy pókhálóban éli le, de nem pók

A rovarok érthető okokból általában kerülik a pókhálók és a pókok közelségét, de a Heissophila nemzetség tagjai kivételnek számítanak: ezek az állatok nagy valószínűséggel az egész életüket egy pókhálóban töltik, mégsem lesz semmi bajuk. A nemzetségből mindeddig csak egyetlen faj volt ismert, egy frissen megjelent tanulmányban most írták le a másodikat, amelyet Heissophila sinica névre kereszteltek. A rovarok Kína délkeleti partvidékén élnek, ezért is kapták a sinica (kínai) nevet.

A: A megfigyelés helye; B: A háló eredeti lakója, egy Orentothele családba tartozó pók; C: Kifejlett nőstény Heissophila sinica; D: Kifejlett hím példány; E: Nimfa; F: Pete. Fotó: Xiong et al.

A H. sinica példányai alig nagyobbak 1 milliméternél, a kutatók szerint többek között ennek is köszönhető, hogy a hálók eredeti lakói, az Orientothele és Vacrothele nemzetségekbe tartozó pókok ügyet sem vetnek rájuk. A rovarok sajátos lábszerkezete miatt nem ragadnak bele a pókfonálba, könnyen közlekednek rajta, és a hozzájuk képest hatalmas pókokat sem kerülik, sőt, gyakran követik is őket.

Parazita, lakásfoglaló vagy albérlő

Hsziung Hao-jang, a tanulmány vezető szerzője szerint a rovarok a pókok által hátrahagyott maradékokkal, illetve a szintén a hálóban élő atkákkal táplálkoznak. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a rovarok kihasználják azt az alkalmat is, amikor a pók vedlik, ilyenkor körégyűlnek, és isznak a testnedveiből.

Az atkák között akadnak olyanok is, amelyek a pókok parazitái, így elképzelhető, hogy ez az együttműködés a póknak is hasznos, de erre nem találtak egyértelmű bizonyítékokat, ahogyan arra sem, hogy a H. sinica kárt okozna a háló eredeti lakójának – az is elképzelhető, hogy csak albérlő.

A kutatók további hálólakó rovarok beszerzését és további genetikai vizsgálatokat terveznek, hogy rájöjjenek, milyen evolúciós folyamatok vezethettek a faj kialakulásához. Ezt nagyban nehezíti az, hogy még Kína délkeleti részén sem hemzsegnek ezek a rovarok, a begyűjtésük és az azonosításuk is nehéz, és a megfigyelésük sem egyszerű.