Megdöbbent a kutató, amikor meglátta, milyen hatékony a csecsemőket veszélyeztető vírus elleni oltás

Elképesztően hatékonyak lehetnek a légúti óriássejtes vírus (RSV) elleni vakcinák és monoklonális antitest terápiák – írta csütörtökön a Nature hírportálja európai és dél-amerikai egészségügyi statisztikákra hivatkozva.

A légúti kórokozó a felnőttek többségénél enyhe megbetegedést okoz, de veszélyeztetett csoportoknál – köztük csecsemőknél és időseknél súlyos vagy halálos kimenetelű megbetegedést eredményezhet. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint évente az RSV miatt 3,6 millió, 5 évnél fiatalabb gyermek kerül kórházba világszerte és 100 ezren vesztik életüket – 97 százalékuk alacsony és közepes jövedelmű országokban.

„Valami hibás az adatokban, túl kevés ember van kórházban RSV-vel” – idézte fel Caroline Klint Johannesen dán epidemiológus egy ledöbbent kollégájának szavait, aki az előző téli egészségügyi statisztikákat elemezte. Dánia 2025. október 1-jétől országszerte bevezette a terhes nők RSV elleni oltását. Az oltás által indukált anyai antitestek átjutnak a méhlepényen és védelmet nyújtanak a babáknak életük első hat hónapjában. Azok a csecsemők, akik például koraszülés miatt magasabb kockázatnak vannak kitéve és akiknek az anyja nem kapott oltást, a vírus ellen védő monoklonális antitest terápiát (mAb) kaptak.

A vakcinakutatással foglalkozó Johannesen azt találta, hogy az intézkedés után az RSV-vel kórházba került csecsemők száma meredeken zuhanni kezdett, ami azt mutatja, hogy az immunizáció működik. Hasonlóra jutott Ting Shi, az Edinburgh-i Egyetem epidemiológusa is, aki szerint a három fajta immunizálás – az anyák, az idősek oltása, valamint a monoklonális antitestek – 70-80 százalékos védelmet nyújtott a kórházi kezelést igénylő RSV-fertőzés ellen, miközben nem merült fel semmi új biztonsági aggály.

Skóciában, ahol 2024-2025 között először a 74-79 évesek oltására vezették be az RSV-vakcinát, jelentősen csökkent a korcsoportban a megbetegedéssel összefüggő kórházi kezelések száma. Argentínában, ahol kötelezővé tették az anyai RSV-oltásokat, 34 százalékkal zuhant az RSV miatt kórházba került csecsemők száma a Buenos Aires régióban. Chilében, ahol a csecsemők monoklonális antitest kezelést kapnak, 77 százalékkal esett az RSV-vel összefüggő kórházi kezelések száma.