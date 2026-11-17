Ahogy megkezdődik az esős évszak, az Indiai-óceánban fekvő szigeten vándorútra kelnek a vörös rákok (Gecarcoidea natalis). Ez általában októberben vagy novemberben következik be, de előfordul, hogy a rákok csak decemberben vagy januárban indulnak neki – idén ez a dátum november 16-ára, tegnapra esett. A Karácsony-szigeti Nemzeti Park ennek örömére naponta egy órán át élőben közvetíti a vonulásukat mindaddig, amíg tart.

A rákok mind egyszerre indulnak el, az pedig, hogy mennyire sietnek, a holdfázistól függ. A rákok mindig az apály beköszönte előtti este ívnak, a Hold utolsó negyedében. Ha későn jött az eső, a rákoknak is jobban kell sietniük, ebben az esetben útközben már nem is táplálkoznak. Az út 9-18 napig tart.

Amint megérkeznek a partra, a rákok üregeket vájnak a homokba és párosodnak, ezután a hímek visszaindulnak az erdőbe, a nőstények pedig a parton maradnak. Mire a Hold az utolsó negyedbe ér, a peték is készen állnak, ekkor a nőstények a vízbe bocsátják őket, majd ők is visszatérnek az erdőbe.

A legtöbb évben a lárvákat felfalják a halak, és egy sem kel ki közülük, de néhány évben tömegesen fejlődnek ki a vörös rákok, ez gondoskodik róla, hogy fennmaradjon a sziget hatalmas, egyes feltételezések szerint 100-250 milliós rákpopulációja.

A sárga kergehangya és az ember

A vörös rák csak a Karácsony-szigeten él, és két ismert természetes ellensége van: a sárga kergehangya (Anoplolepis gracilipes) és az ember. A hangyát a huszadik század elején hurcolták be a szigetre, ahol hamarosan nekiálltak a rákállomány pusztításának: hangyasavat fecskendeznek a rákok ízületeire, és felzabálják őket. A hangyák nem terjedtek el az egész szigeten, mégis képesek még ott is pusztítani, ahol nincsenek jelen: ha a vándorlásuk során ejtik el a rákokat, azok már nem térhetnek vissza oda, ahonnan elindultak, így az erdő olyan részeiről is kipusztulhat a faj, ahol nincsenek hangyakolóniák.

A másik nagy veszély az ember: a legtöbb rákot autók ütik el, emiatt a vonulás idejére a sziget több útját lezárják, illetve alagutakat és hidakat építettek a rákoknak, a nemzeti park élő közvetítésén is egy ilyen felüljáró látható.