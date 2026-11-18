A magyar társadalom által leginkább elutasított csoport a kábítószerfüggőké. A nemes egyszerűséggel csak „drogosnak” nevezett emberekről sokan úgy vélik, hogy kizárólag magukat hibáztathatják szerhasználatukért és élethelyzetükért. Mások orvosi segítségre szoruló betegekként tekintenek rájuk, akik nem uraik a tetteiknek. Hanna Pickard kanadai filozófus What Would You Do Alone in a Cage with Nothing but Cocaine? - A Philosophy of Addiction (Mit tennél egyedül egy ketrecben, ha semmi más nem lenne nálad, csak kokain? – A függőség filozófiája) című könyvében rámutat, hogy miért végletesen leegyszerűsítők ezek a modellek, és miként lehetne szakszerűbben viszonyulni a függőség kérdéséhez.

Miért használ valaki drogot, ha az nem okoz neki élvezetet?

Mára a budapestiek számára is kézzelfogható valósággá vált a vidéki szegregátumokból jól ismert kép, ahol emberek öntudatlanul, természetellenes pózokban állnak vagy fekszenek, esetleg kiszámíthatatlanul, agresszívan viselkednek. A dizájnerdrog-használat szélsőséges megnyilvánulásai láttán nehéz elképzelni, hogy az érintettek számára mindez bármiféle élvezetet nyújtana, valami mégis arra készteti őket, hogy fenntartsák a szerhasználatukat.

A vidéki szegregátumokban végzett kutatások visszatérő megállapítása, hogy az ott élők szerhasználata nem az örömszerzésről szól. Egy 2017-ben publikált terepkutatás szerzői szerint a mélyszegénységben élő interjúalanyaik számára a pszichoaktív szerek használata a mindennapi körülmények elviselését, vagyis a túlélést szolgálták. A szerhasználat esetükben átmeneti menekülőutat jelenthet egy olyan élethelyzetből, amelyben szinte semmi más lehetőséget nem látnak a feszültségek enyhítésére.

A kutatások arra is rámutatnak, hogy a települési környezet, az anyagi nélkülözés és a kilátástalanság alapvetően befolyásolják a droghasználat alakulását. Minél nagyobb a nyomor és minél kilátástalanabb az élethelyzet, annál inkább a következő néhány óra elviselése szűkül a fókusz a távolabbi célokkal szemben.

Mi van, ha a kokain a legjobb választás?

Pickard 2026-ban megjelent könyve egy klasszikus, korai függőségi kísérletből indul ki, amelyben a patkányokat egy társaktól és ingerektől mentes ketrecbe zárták. Ha az állatok megnyomtak egy gombot, kokaint fecskendeztek beléjük. Ilyen körülmények között a patkányok csúcsra járatták a kokain használatát, elhanyagolták az alapvető szükségleteiket és 90 százalékuk egy hónapon belül elpusztult. A morfinnal végzett vizsgálatok is hasonló eredményre vezettek. Ezek a megfigyelések jól illeszkednek az úgynevezett „agybetegség-modell” magyarázathoz, amely szerint a drogok az agy működését megváltoztatva olyan erős késztetést alakíthatnak ki, amely felülírja az egyén más érdekeit, és végeredményben megszünteti a szabad akaratot.

A laboratóriumi analógiát egy másik kanadai pszichológus, Bruce Alexander morfinnal végzett Patkánypark-kísérletei árnyalták az 1970-es évek végén. Alexander olyan tágas, ingergazdag környezetet biztosított a patkányoknak, ahol játszhattak, felfedezhették környezetüket, szocializálódhattak és párosodhattak. Ebben a közösségi környezetben az állatok jóval kevesebb morfint fogyasztottak, és inkább a tiszta vizet választották.

A ketrecbe zárt ember dilemmája

A magyarországi szegregátumokban élők élethelyzetében, generációs szegénységében és strukturális deprivációjában sokszor visszaköszönnek a ketrecmetafora elemei. A mélyszegénységben élők köré olyan ketrec zárult, amelyben egyetlen gomb működik, amely az olcsó dizájnerdrogot, az alkoholt vagy a nyugtatókat szolgáltatja. Ez adja a domináns túlélési stratégiát a mindennapi elviselhetetlen pszichés és fizikai nyomás, a traumák és a megalázottság azonnali, de pusztán átmeneti csillapítására.

Pickard kulcskérdése, hogy ha egy embert zárnánk egy üres ketrecbe, ahol a kokain az egyetlen elérhető stimuláció és menekülési útvonal, meglepődnénk-e, ha ő is a szerhasználat mellett döntene. És ha idővel már nehezen tudna lemondani a kokainról, magyarázhatnánk-e ezt pusztán jellemhibájával vagy a fogyasztás nyomán kialakult betegséggel?

A filozófus szerint a függőség megértéséhez le kell számolnunk a morális modell (a függő felelőtlen, akaratgyenge és jellemhibás szabályszegő) és az agybetegség-modell (a függő tehetetlen, passzív áldozat) közötti hamis dichotómiával. A bio-pszicho-szociális megközelítés már jóval árnyaltabban vizsgálja a függőséget, hiszen a biológiai, pszichológiai és társadalmi tényezők együttes szerepét hangsúlyozza, ez azonban könnyen vezethet ahhoz a következtetéshez, hogy az egyént a külső tényezők szerencsétlen együttállása szükségszerűen betegíti meg. Ha pedig a használó magáévá teszi, hogy a külső erők passzív elszenvedőjeként nincs kontrollja a cselekedetei felett, akkor a változásba vetett hite is csorbulhat.

Pickard szerint a függőségnek nincs minden emberre érvényes, egységes magyarázata. A szerhasználat fennmaradásához hozzájáruló biológiai, pszichológiai és társadalmi tényezők felsorolása önmagában még nem mondja meg, hogy egy adott ember miért nyúl újra és újra a szerhez. Ehhez azt is meg kell értenünk, hogy milyen szerepet tölt be a szerhasználat az életében. Mit próbál elérni vele, milyen szükségletet elégít ki, és milyen más lehetőségei vannak? Pickard megközelítésének fontos eleme, hogy a függőséggel élő ember döntési képességét nem tekinti megszűntnek, még ha az a körülményei miatt erősen korlátozott is. Ahhoz azonban, hogy valós alternatívát kínálhassunk neki, nem elég a szerhasználatot megváltoztatni: a ketrecből is ki kell jutnia.

Kiút a ketrecből

Ha a pickardi paradigmát rávetítjük a hazai valóságra, a felelősséget szakpolitikai és strukturális szinten kell keresnünk. A megoldáshoz olyan célirányos, összehangolt nemzeti drogstratégiát és szociálpolitikát szükséges megteremteni, amely a szerhasználathoz vezető rendszerszintű okok felszámolását célozza.

Mindenekelőtt el kell fogadni, hogy a dizájnerdrogok használatának az adott környezetben érthető funkciója lehet. A szerhasználat az érintett számára átmeneti megkönnyebbülést, időleges kiszakadást vagy a mindennapok elviselésének eszközét jelentheti, még akkor is, ha a használat következményei súlyosak.

Márpedig ha a szerhasználat egy kilátástalan élethelyzetre adott válasz, akkor a változtatásnak az élethelyzetet is kell érintenie. Ebből következően a rendőri intézkedés, a fogyasztó büntetése vagy a szerhasználat adott helyszínről való kiszorítása alkalmatlan a helyzet kezelésére. Az államnak elsődlegesen arra kell koncentrálnia, hogy az egyetlen működő gomb mellé újabb gombokat szereljen fel a ketrecbe, de leginkább szabadítsa ki a bent rekedt embereket.

Ezzel a szemléletbeli váltással a terepmunka szintjén is alkalmazhatóvá válhat Pickard fontos etikai elve, a „felelősség hibáztatás nélkül”. Ez azt jelenti, hogy a szerhasználókat passzív áldozatok helyett a saját életük alakítására képes – bár komoly akadályokkal küzdő – emberekként kezeljük. Nem szükséges felmentenünk őket minden cselekedetük következménye alól, de fontos, hogy ne vegyük el tőlük a változás lehetőségét azzal, hogy hibáztatjuk őket. Ehhez olyan támogatásra van szükség, amely a legkisebb elérhető lépésekben segíti az önálló döntéshozatalt.

A felépülés valós támogatása

A laboratóriumi kísérletekben a patkányok akkor tudják elengedni a kokainos gombot, ha valós életszükségleteket kielégítő gombok is megjelennek, amelyek megfelelő környezetet, táplálékot, társas kapcsolatokat, vagyis teljes életet biztosítanak számukra. A társadalom mégis azt a csodát várja el, hogy a szerhasználó szakadjon ki a szegregátumból, utazzon el egy távoli város elvonójára, majd a sikeres terápia után térjen vissza az egygombos ketrecébe. Ilyen körülmények között a felépülés gyakorlatilag lehetetlen.

Üdvözlendő, hogy a magyar döntéshozók is felismerték az egyoldalú rendészeti megközelítés tarthatatlanságát, de a változáshoz mélyreható reformokra és valódi választási lehetőségek biztosítására van szükség. Pickard megközelítése filozófiai alapot ad ahhoz, amit a hazai szakemberek évtizedek óta jeleznek: a szerhasználatot fenntartó társadalmi körülmények megváltoztatása nélkül aligha várható tartós eredmény. A drogpolitikának és a szociálpolitikának ezért kiemelt feladata a területi és társadalmi szegregáció, a strukturális depriváció és a kirekesztés okainak felszámolása. Ha a szakpolitika megkezdi a ketrecek lebontását, a bennük élőknek is jóval nagyobb esélyük lesz arra, hogy szakítsanak a kényszeres szerhasználattal.

A szerző a Társaság a Szabadságjogokért drogpolitikai szakértője.