Még a támogatások folyósítása előtt felülvizsgálják az előadó-művészeti szervezetek kulturális válságkezelési támogatását célzó, közel 3 milliárd forintos programot – közölte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter csütörtök este a minisztérium Facebook-oldalán.

A Qubit csütörtökön írta meg, hogy az előadó-művészeti szervezeteknek juttatandó támogatás elosztása szakmai szereplők és szervezetek szerint átláthatatlan módon történt.

Tarr szerint a támogatási döntés egy szakmailag megalapozott, testületi véleményen alapuló folyamat és nem központosított miniszteri döntés eredménye, aminek az volt a célja, hogy olyan kulturális szervezeteken segítsenek, amik magas színvonalú művészeti tevékenységet folytatnak, és amiket a Fidesz-kormányok mégis a megszűnés határára sodortak.

A Fidesz országgyűlési képviselője, Szentkirályi Alexandra csütörtöki sajtótájékoztatóján kilátásba helyezte, hogy feljelentést tesz, ha a minisztérium nem teszi közzé, hogy kik és milyen szempontok alapján döntöttek a támogatások elosztásáról.

Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár még november 20-án jelentette be, hogy még idén közel 3 milliárd forint támogatást kapnak a színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezetek. A támogatásból 74 független színházi, bábszínházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezet közel 1,3 milliárd forintban, 18 határon túli előadó-művészeti és összművészeti szervezet 90 millió forintban, független érdekképviseleti szervezetek 55 millió forintban, 15 szabadtéri színház és fesztivál pedig 465 millió forintban részesülnének.

„A transzparencia hiányzik leginkább. Ha nincs átláthatóság, csak valahol egy lista, amit senki nem láthatott, akkor ez Hankó Balázs 2.0” – mondta a támogatásokról a Qubitnek Jászay Tamás kritikus. „Nem történt valódi egyeztetés a szakmai szervezetekkel – mondta Péter Benjámin, a Budapesti Független Operaszínház (BUFO) tagja a Qubitnek. – Nem tudjuk, kik és mi alapján osztották szét ezt a pénzt. A minisztérium büszkén hirdeti, hogy megmentették a függetleneket, valójában még nagyobb zavart és bizonytalanságot okoztak. Kiszámítható pályázati rendszert, kultúrpolitikai koncepciót várunk, ami perspektívát és nem alamizsnát ad.”