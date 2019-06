Továbbra is rejtély, mi okozza a metánszint emelkedését és csökkenését a Marson

„A metán rejtélye folytatódik. A korábbinál is motiváltabbak vagyunk, hogy folytassuk a méréseket és megfejtsük miként viselkedik a metán a Mars légkörében” – idézi Ashwin Vasavadát, a Curiosity projektkutatóját az amerikai űrhivatal, a NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL) honlapja.

Miután június 18-án a korábban mértnél háromszor több, egymilliárd egységenként (ppbv) 21 metánrészecskét észlelt a Mars légkörében a NASA Curiosity nevű marsjárója, a pár nappal később megismételt mérések már csak egymilliárd részecskéből alig egy egység metán mutattak ki, ami szinte azonos a szonda által korábban rendszeresen észlelt háttérszinttel.

A JPL szerint ez azt jelzi, hogy a múlt héten mért értékért a már korábban is észlelt metáncsóvák a felelősek. A marskutatók korábban is észleltek szezonális metánszint-növekedést és -csökkenést, de még nem találták meg a kiváltó okokat.

A Curiosityn nincsenek olyan speciális műszerek, amelyek meg tudnák állapítani, hogy az észlelt metán biológiai vagy vulkanikus eredetű-e, ahogy azt sem hogy mikor keletkezett.

A Curiosity június 20-i szelfije Fotó: NASA/JPL-CALTECH/MSSS / HANDOUT/Anadolu Agency

A földi élet egyik forrásának, illetve jelének is tartott metán termelődésének több módja is lehetséges a Marson.

A legizgalmasabb persze az volna, ha talajszint alatti mikrobák anyagcsereterméke volna, de a távoli múlt mikroorganizmusai által termelt metánt magába rejthette a Marson bizonyítottan megtalálható jég is, amelynek időszakos olvadásakor kerül a gáz a ritka légkörbe. De kőzetátalakulási folyamatok mellékterméke is lehet az észlelt metán, ahogy a Földön is.

