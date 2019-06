Magyar kutatók feltalálták a szennyvízből készült tisztítószert, ami már a boltokban is kapható

Magyar kutatók több évnyi kutatómunka eredményeként kifejlesztettek egy olyan eljárást, amivel a víztisztító telepeken visszamaradt biomasszát hasznosítani lehet, méghozzá házi tisztítószerek formájában. A reNEW Technologies szakemberei ráadásul egy véletlen folytán találtak rá arra a megoldásra, amellyel ecetsavat lehet visszanyerni a biomasszából. Az így készült termékeket („a világ első újrahasznosított tisztítószere” szlogennel) Cycle néven már az egyik nagy drogérialáncban is megtalálni – egyelőre wc-tisztító gélt és fürdőszoba-tisztító szert lehet kapni, de hamarosan egy általános felülettisztítót is piacra dobnak.

A tisztítószerek fő hatóanyaga az ecetsav, amit általában mesterségesen állítanak elő (például metanol és szén-monoxid felhasználásával), de a magyar találmány biológiai erjesztésű ecetsavat használ, amit a víztisztítás során keletkező szennyvíziszapból nyernek ki. A biomasszaként szolgáló, a szennyvíz mellett hulladékszármazékokat is tartalmazó iszapot eddig végtermékként kezelték, de a most szabadalmaztatott technológiával annyi értékes ásványi anyag és szerves vegyület nyerhető vissza belőle, hogy abból nemcsak újrahasznosított termékeket lehet gyártani, de jelentősen csökkenthetők is a víztisztító telepek működési költségei.

A dél-pesti szennyvíztisztító telep Fotó: Fővárosi Csatornázási Művek

Ez a biomassza a lakossági, ipari és mezőgazdasági tevékenységek eredményeként keletkezik, biztonságos elszállítása azonban rendkívül költséges a víztisztító telepek számára. A lerakóba helyezéssel, elégetéssel vagy a mezőgazdasági újrahasznosításával mindeddig értékes ásványtartalmakat hagytak veszni a telepek, a tisztítószerek gyártásával viszont a biomassza 40 százalékát újra tudják hasznosítani anélkül, hogy közben újabb hulladékot állítanának elő.

„Több millió baktériumot kell boldogan tartani nap mint nap”

A fenti mondatot Záray Gyula, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója mondta az innováció bemutatóján, és lényegében összefoglalja a szennyvízalapú tisztítószerek gyártásának folyamatát.

A gyártás során aerob termofil (vagyis oxigént igénylő és magas hőmérsékletet kedvelő) baktériumokat juttatnak a biomasszával töltött reaktorba, ahol a baktériumok által termelt enzimek hidrolízis útján lebontják a szerves anyagot. A magas hőmérséklet biztosítja a csíramentesítést, vagyis a kórokozók eltávolítását, miközben értékes tápanyagok és széntartalmú vegyületek szabadulnak fel.

Szűrés után sűrű tápanyagoldat, azaz permeátum képződik, a fennmaradó szilárd anyagok pedig visszakerülnek nyersanyagként a reaktorba, vagy biogáz termelésére vetik be. A permeátum szénvegyületeit vákuumdesztillációval választják el a tápanyagoktól, ami biztosítja a teljes csíramentesítést. Az ez után fennmaradó, tiszta, magas ecetsavtartalmú, illékony zsírsavak adnak alapot a környezetbarát háztartási tisztítószerek gyártásához, a tápanyagoldat pedig kiegészítő kezelés után tiszta, folyékony műtrágyát képez.

Grafika: Cycle

Ha megnézzük az összetevőket – vegyük most például a vécétisztítót –, elég rövid, cserébe nem túl specifikus listát kapunk, és két népszerű versenytárssal összehasonlítva ki is ütközik, hogy hányféle mesterséges anyagtól mentes a magyar találmány.

Cycle wc-tisztító: újrahasznosított ecetsav és egyéb organikus savak, nem-ionos felületaktív anyag, citromsav, illatanyag, újrahasznosított víz

Népszerű wc-tisztító 1: víz, tejsav, etoxilált alkohol, nátrium-laurét-szulfát, xantángumi, illatanyag, színezőanyag

Népszerű wc-tisztító 2: víz, szulfámsav, hidrogén-peroxid, hidrogénezett faggyúamin, PEG-2 Cocamine, C9-11 Pareth-8, etidronsav, nátrium-szulfát, illatanyag, színezőanyag

A bemutatón szó esett arról, hogy a hagyományos, petrolkémiai tisztítószerek nemcsak az egészségünkre veszélyes anyagokat tartalmazhatnak, hanem előállításukkor, használatukkor, és azt követően is károsíthatják a természetet, ezért nem illeszkednek bele a fenntartható víz- és nyersanyag-gazdálkodási rendszerbe. A zöldebb tisztítószerek szinte kizárólag mezőgazdasági területeken megtermelt növényi alapanyagokat használnak, valamint a Föld véges tisztavíz-készletéből vesznek el, nagy ökológiai lábnyomot hagyva maguk után. A Cycle előállításához ezzel szemben nincs szükség tiszta vízre, a körforgásos gazdasághoz pedig úgy járul hozzá, hogy több mint 90 százalékban egyszer már felhasznált alapanyagból készül.

A Cycle wc-tisztító és fürdőszobatisztító szere Fotó: Qubit

A környezettudatosságot akkor letudtuk, de jogosan merül fel a kérdés, hogy mennyire hatékonyak a tisztítószerek. Ehhez a reNEW csináltatott egy tesztet az SGS Institute Fresenius nevű német bevizsgáló és tanúsító céggel, amely más fürdőszobai és vécétisztító termékek mintáival hasonlította össze a Cycle-termékeket. A bemutatott eredmények alapján a magyar fejlesztésű fürdőszobai tisztítószer sokkal nagyobb hatékonysággal távolította el a vízkő és szappan maradványainak szennyeződéseit, a vécétisztítószer vízkőoldó hatékonysága pedig szintén felülmúlta a versenytársak átlagos eredményességét. De a szagoktól sem kell félni: citrusos illatosítással készültek a termékek.

Zöld szemmel nézve a termékek egyetlen hátránya, hogy – ugyan a címkéje szerint 100 százalékban újrahasznosított, de mégiscsak – műanyag palackokban kaphatók. Erre egyszerűen még nem találtak jobb megoldást, nem létezik megbízható, biológiailag lebomló, komposztálható bioműanyag. A reNEW ezért a termékek terjedésével arra kéri majd a vevőket, hogy tartsák meg az először vásárolt flakonjaikat, és a később boltokba kerülő utántöltő kiszerelések vásárlásával óvják tovább a környezetet.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: