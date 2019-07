Először találtak Cryptochetum iceryae-t Nagy-Britanniában, méghozzá rögtön a természettudományi múzeum kertjében

David Notton, a londoni természettudományi múzeum entomológusa az intézmény kertjében lett figyelmes a fémesen csillogó, két milliméter hosszú tetűlégyfélére. A Cryptochetum iceryae ausztrál jövevény, de Izraeltől Kaliforniáig több helyen is szándékosan elterjesztették, mivel egy narancsot károsító élősködő, az Icerya purchasi természetes ellensége.

Az Icerya purchasi persze nem válogat, legalább ötvenféle növényben képes kárt tenni, de leginkább a citrusféléket kedveli. Miután Notton és társai azonosították a rovart, még további kutatások várhatóak: könnyen lehet, hogy csak eddig nem figyeltek fel rájuk.

Cryptochetum iceryae Fotó: Natural History Museum, London

Azért is érdekes a mostani felfedezés, mert Notton fő kutatási területe éppen Nagy-Britannia változóban lévő faunája, de attól még nem kell tartanunk, hogy az angolok nagybani narancstermesztésbe kezdenének: a Dipterists Digest nevű szaklapban az entomológus valószínűsíti, hogy egy külföldről érkezett növényen érkezhettek az országba.

A tetűlégy kedvence, az Icerya purchasi Fotó: Wikimedia Commons

A parazitának Nagy-Britanniában sem kell lemondania kedvenc kártevőjéről: az Icerya purchasi már korábban megjelent az országban, főleg Anglia délkeleti részén, de a londoni parkokban is okozott már károkat, ezért nem lehetetlen, hogy a természetes ellensége is tanyát verhet Angliában – bár egyelőre csak erről a tavalyi, idén megerősített észlelésről érkeztek beszámolók.

Notton mindenesetre nagyon lelkes volt a felfedezéstől, szerinte ez is a városi zöldterületek fontosságát mutatja, egyúttal reményt is ad arra, hogy az ember akár a hátsó kertjében is találhat valami entomológiai érdekességet.