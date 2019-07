Megszavazta a parlament a köznevelési törvény módosítását

A parlament 127 igennel, 57 nemmel és 1 tartózkodással megszavazta az új köznevelési törvényt, amely kritikusai szerint lehetetlenné teszi az alternatív oktatást, Bódis József oktatásért felelős államtitkár szerint viszont nem hoz lényegi változásokat a közoktatásban. A most elfogadott törvény értelmében

4 éves kortól kötelező lesz óvodába járni

Az óvoda utolsó éve iskola-előkészítő lesz

Hatévesen kötelező lesz elkezdeni az iskolát, halasztásra csak szakember javaslatára lesz mód

Megszűnik a magántanulói státusz

Az intézményvezetők kinevezését nem véleményezhetik a pedagógusok, a szülők és a diákönkormányzatok

Az alternatív iskolák tanterve legfeljebb 30 százalékban térhet el a központi kerettantervben részletezett tantárgyi struktúrától

A javaslatot a Fidesz és a KDNP szavazataival fogadták el, a jelenlévő ellenzékiek nemmel szavaztak. Az eredeti tervezet az alternatív iskolákban is kötelezővé tette volna az érdemjegyes osztályozást, ez a most elfogadott törvényből végül kimaradt. A Szülői Hang közlése szerint a módosítások ellen a teljes ellenzék és 40 civil szervezet is tiltakozott, a törvény elfogadása után pedig bejelentették, hogy Áder Jánoshoz fordulnak, és arra kérik a köztársasági elnököt, hogy küldje vissza a törvényt az Országgyűlésnek megfontolásra.

