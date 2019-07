Egészen apró, sötétben világító cápát fedeztek fel

Mindössze 14 centiméteres volt az a bébicápa, amelyet a Mexikói-öbölben fedeztek fel még 2010-ben, és mostanra derült ki, hogy új fajról van szó. Míg a legtöbb cápa fáradhatatlanul szimatol és úszik a préda után, az új faj, amelyet amerikai zsebcápának (Mollisquama mississippiensis) neveztek el, egyszerűen világítani kezd a víz sötétjében, és a préda önként odaúszik hozzá – derült ki a New Orleans-i Tulane Egyetem kutatói által készített tanulmányból.

A zsebcápa elnevezés természetesen nem az új faj méreteinek kigúnyolásából fakad, hanem abból, hogy oldalsó uszonyai fölött zsebszerű nyílás található, amelyen keresztül kiengedi világító mirigyváladékát. Ez a kutatók szerint arra szolgál, hogy egyszerre vonzza a prédát és álcázza a cápát, amely a világító folyadékfelhő fölött úszva, alulról kivehetetlen, így a meglepetés erejével csaphat le áldozatára, és ellenségei elől is jobban el tud rejtőzni.

A kutatók 2010-ben a nagy ámbrásceteket tanulmányozták az öbölben, amikor belebotlottak az apró ragadozóba, amit akkor búvárcápának gondoltak (a búvárcápák alapesetben 1-1,4 méteresre nőnek). Az Amerikai Oceanográfiai és Légköri Hivatal (NOAA) kutatója, Mark Grace három évet töltött azzal, hogy azonosítsa a 2010-ben begyűjtött fajokat, de a minicápával nem boldogult. „40 éve kutatók már, és általában elég jó tippjeim szoktak lenni egy-egy tengeri állat identitásáról. Ezzel azonban meggyűlt a bajom.”

Hogy különálló fajról van szó, az csak Grace-ék mostani kutatásából nyert bizonyítást, az után, hogy a New York-i és a floridai természettudományi múzeumok szakértői is bekapcsolódtak a munkába, és sejtszintű vizsgálatokkal tárták fel a titokzatos cápapéldány titkait.

Árad a fény a sejtjeiből

Az eddigi egyetlen korábbi valószínűsíthető zsebcápa, amelyet megismert a tudomány, egy 40 centiméter hosszú, kifejlett nőstény volt, míg a Mexikói-öbölben talált példány egy újszülött hím. De csak a 14 centis példánynál sikerült kideríteni az elülső úszóknál található nyílások funkcióját. Nemcsak a cápa által kiválasztott folyadék lumineszcens, hanem a hasoldali bőrét is fénykibocsátásra képes sejtek pöttyözik.

Több mint ötszáz cápafajról sejtik, hogy sötétben világító folyadékot választ ki, de ez még csak a harmadik, amelyről a tudomány már biztosan állíthatja ezt – mondta R. Dean Grubbs, a Floridai Állami Egyetem kutatója, aki nem vett részt a mostani kutatásban.

Valószínű, hogy az a minicápa is képes volt fényt kibocsátani, amelyet 1979-ben fogtak, és ma egy oroszországi múzeumban van kiállítva. Ám mivel 40 évig ázott a formaldehidben, ezt ma már nehéz lenne biztosan kijelenteni – mondta Grace. A két példány között azonban jócskán akadnak különbségek is: az új fajnak van például egy nyomásérzékeny szerve, amelyet arra használ, hogy nagy távolságból is észrevegye a víz alatti mozgást, emellett a fogazatukban is vannak eltérések – írták a tanulmányban.

