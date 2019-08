Gazdagabb élet lehet az exobolygókon, mint a Földön

Két évvel ezelőtt tiltották be az afrikai országban a műanyag zacskókat, miután megelégelték, hogy minden tele van velük, még a tehenek is. A kenyai zacskótörvények a legszigorúbbak a világon, mégis akad, aki akár a börtönt is kockáztatja azért, hogy becsempéssze az árut az országba.