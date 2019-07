Varázslatos videón látható, hány exobolygót fedeztek fel az elmúlt néhány évben

Alex Wolszczan és Dale Frail 1992 januárjában azonosították az első két naprendszerünkön kívüli bolygót a Puerto Ricó-i Arecibo obszervatóriumban. Fontos lépés volt ez az embernek, mert ugyan a csillagászok addig is feltételezték, hogy a Naprendszeren kívüli csillagok körül is vannak bolygók, megpillantani azonban csak ekkor sikerült őket. Wolszczan két évvel később egy harmadik exobolygót is felfedezett. A bolygók eredetileg a PSR1257+12b, PSR1257+12c, és a PSR1257+12d neveket kapták, ezeket később szerencsére lecserélték. A változás látványos volt, azóta a Draugr, a Poltergeist és a Phobetor nevekre hallgatnak.

A Kepler űrteleszkóp csatasorba állításával aztán felgyorsultak az események, már nem kellett éveket várni egy-egy újabb felfedezésre. A Keplert 2009-ben indították, 2018-as nyugdíjaztatásáig rengeteg új exobolygó azonosítását köszönhetjük neki. A NASA TESS űrtávcsövétől két év alatt további húszezer exobolygó felfedezését várják – egyelőre jól teljesít, idén tavasszal még földméretű bolygót is talált, a HR 858 jelzésű csillag, amely körül a bolygók keringenek, nincs is túl messze, így alaposabban is megfigyelhetőek lehetnek az égitestek.

A TESS nagyjából egy év múlva befejezi a munkáját, de év végén lövik fel az Európai Űrügynökség CHEOPS (Characterising ExOPlanet Satellite) névre keresztelt űrtávcsövét, ezzel az exobolygók sűrűségéről akarnak többet megtudni, a NASA pedig 2021-ben indjtja el a James Webb űrteleszkópot. Ezektől a projektektől az exobolygók azonosításán túl azt várják, hogy a segítségükkel akár még azt is megtudhatjuk, hogy vajon lakható-e a számunkra valamelyik naprendszeren kívüli világ.