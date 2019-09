Mi legyen a megbocsátás emojija?

Finn jótékonysági szervezetekinternetes kampányt indítottak a megbocsátás tökéletes emojijának megalkotására. A Forgivemoji kezdeményezés célja, hogy a kiválasztott emojit 2019 végéig beiktassák a kaliforniai Unicode Consortium hivatalos szimbólumgyűjteményébe. Ez az amerikai nonprofit szervezet kanonizálja a szimbólumokat, és küldi el azokat a különféle hardver- és szoftverfejlesztő cégeknek. Az emojilistát évente egyszer frissítik, de egy-egy új elem iktatása akár két évig is eltarthat.

Az eddigi javaslatokból kiválasztották a hat legjobbat, egyelőre ezek versenyeznek a hivatalos megbocsátás-emoji címért, és várják a közönségszavazatokat. Szív mindegyiken szerepel; van, amelyiken egy szelíden mosolygó arc, máshol egy kinyújtott kéz vagy egy mirtuszág társaságában.

Érdemes megnézni a nagyközönségtől érkezett javaslatok sorát is, amiből az alábbi képen csak néhány fért rá. Természetesen saját változatot is be lehet küldeni.

A kampány fő szervezője a Finnországi Evangélikus Lutheránus Egyház (ELCF), amelyhez olyan szervezetek csatlakoztak, mint a Nemzeti Megbékélési Mozgalom, a Finn Egyházi Segélyszervezet, a Helsinki Diakonissza Alapítvány, illetve a CMI Válságmenedzsment Kezdeményezés.

„A modern digitális kommunikációs kultúrában az emojik nélkülözhetetlen eszközök a szavak feletti emberi érzelmek kifejezésére. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a hivatalos emotikonválogatásban több tucat különböző macskát találunk, és még a zombiknak is kétféle dizájnja áll rendelkezésre, miközben a megbocsátásnak nincs szimbóluma. A tömeges ötleteléssel kampányunk azt a célt is szolgálja, hogy terjedjen a béke és a kölcsönös megértés eszméje a világban” – mondta Tuomo Pesonen, az ELCF kommunikációs igazgatója.

Antti Pentikainen, a diakonisszaszervezet egyik tisztviselője szerint „sürgősen meg kell tanulnunk a kibékülést, erre a készségre mindenfelé szükség van”. A bocsánatkérés és a megbocsátás különféle módjai nélkülözhetetlen részei ennek a folyamatnak, és ebbe beletartozik a közösségi média környezete is, ahol emberek egyre nagyobb tömegei töltenek egyre több időt.

