Időutazás: Steve Jobs 1981-ben arról beszél, hogy a hatalom nem élhet vissza a számítógépekkel

A Gizmodo talált rá arra a csodálatos, 1981-es tévériportra, amit a legújabb őrületről, a számítógépekről készítettek az ABC késő esti hírműsorába, a Nightline-ba. Ebben szólalt meg az alig 5 éves kaliforniai cég, az Apple Computer egyik alapítója, Steve Jobs is, aki ekkor még a komolyabban hangzó Steven néven futott.

A műsorban a New York Times oknyomozó újságírója, David Burnham tett fel technoszkeptikus kérdéseket Jobsnak. Megemlítette például, hogy 1941-ben az amerikai népszámlálási hivatal is segített megtalálni a később internáló táborokba zárt japán-amerikai állampolgárokat, és a számítógépek eljövetele még ennél is félelmetesebb lehetőségeket rejt magában. Ekkor fogalmazza meg Jobs azt az optimista jövőképet, amit ma már első kézből meg tudunk cáfolni:

– A kormány a számítógépeken keresztül olyan személyes információkhoz is képes hozzájutni, amiről mi nem is tudhatunk. Nem veszélyes ez?

– Azt hiszem, ez ellen a műveltség a legjobb védekezés, ez esetben a számítógép ismerete. Már ezerből egy amerikai háztartásban jelen vannak a személyi számítógépek, és szerintem a következő 5-6 évben tízből egyre, majd legvégül egyből egyre változik. És ha már érezni lehet, hogy a tömegek tudják használni a számítógépet, az szerintem biztosítja, hogy a központi hírszerzés ne tudjon a tudtunk nélkül beleavatkozni az életünkbe.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: