Egy somogyi állatbarát befogadott egy édes kiscicát, másnapra kiderült, hogy vadállatot melenget a keblén

Vadmacskakölyköt fogadott be a napokban a drávaszentetesi madárrepatriáló állomás – írta a Facebookon a Duna-Dráva Nemzeti Park.

A kölyök története máris regényes, mert amikor a helyi állatmenhely vezetője rábukkant a Somogy megyei Barcs külterületén, házimacskának hitte, és sikeresen talált is neki egy ideiglenes befogadót. Az átmeneti befogadó azonban már másnap jelezte, hogy valami nem stimmel a cicával: „nagyon vad, fújtat, nem házimacska módjára viselkedik”.

Természetvédelmi őrök vizsgálták meg az állatot, és kiderítették, hogy a jövevény nem házi-, hanem vadmacska, és még a legjobb esetben is hibrid, azaz házi- és vadmacska keveréke. Erre enged következtetni a késői – normálistól eltérő – születési időszak is, a vadmacskák párzási időszaka ugyanis február-március, a vemhességi idő pedig kb. 60 nap.

A vadmacskák különösen óvatosak, félénkek, rejtőzködő életmódot folytatnak, kerülik az emberi településeket, az emberek által háborgatott területeket; leginkább a nagy kiterjedésű, háborítatlan erdőket kedvelik – írták a nemzeti park Facebook-posztjában.

Bundájuk szürkésbarna, jellegzetesen cirmos, fekete harántcsíkokkal, de lehet elmosódott is. Vastag, bozontos farkukat 7-9 fekete harántcsík is díszítheti. A házimacskával ellentétben leginkább éjjel és hajnalban aktívak, a nappalt kotorékokban, fák odvaiban töltik. Kistestű gerinceseket, nagyobb rovarokat, ritkán madarakat és halakat is zsákmányolnak.

A szakemberek szerint félő, hogy tiszta vérvonalú európai vadmacska már nem is fordul elő a környéken, hiszen az épített környezet egyre kiterjedtebb, sok a házi macska, azok pedig párosodhatnak a vadmacskákkal. Emiatt, illetve rejtőzködő életmódja miatt igen nehéz megbecsülni az állományt.

A kölyök esetében genetikai vizsgálat fog fényt deríteni arra, hogy tiszta vérű vadmacskáról vagy hibridről van-e szó.

A vadmacska Magyarországon fokozottan védett, természetvédelmi értéke 250 ezer forint.