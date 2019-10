Ha éhes, a patkány még egy kisautót is elvezet

Ha evésről van szó, a patkányok sokkal többre is képesek, mint eddig bárki feltételezte volna róluk. Meg tudnak például tanulni akár autót vezetni is. Ez mindenképpen kiderült a Richmondi Egyetem patkánykísérletéből, amit a New Scientist tett közzé.

Itt videón is követhető, hogyan vezetik végig járművüket a patkányok a bonyolultnak semmiképp nem nevezhető pályán:

Kelly Lambert viselkedéskutató és csapata miniatűr robotautókon tesztelte, hogy a patkányok meg tudnak-e tanulni vezetni, és ha igen, az milyen hatással van rájuk. A kisautókat az alumínium padozaton elhelyezett rézdrótok segítségével lehetett előre, jobbra vagy balra „kormányozni”. Ha sikeresen eljutottak a célig, a kutatók ennivalóval jutalmazták az állatokat. A pilóták a futam végén gyümölcsös ízesítésű zabpehelyfalatkákat kaptak. Az állatok rutinját a kutatók azzal igyekeztek fejleszteni, hogy a zabfalatkákat a tesztpálya egyre távolabbi pontján helyezték el.

Akkor jött a csodafegyver, a székletelemzés

A tesztsorozat végén a kutatók a 17 kísérleti állat székletének az elemzéséből igyekezett rájönni arra, hogy a feladat milyen hatással lehetett a rágcsálókra. Kiderült, hogy a feladat megtanulása és sikeres teljesítése jelentősen csökkentette a stresszhormonjaik szintjét. Minél aktívabbak voltak, annál nyugodtabbak lettek az állatok. Ezt abból szűrték le, hogy az emberek által távirányított robotautókban utazó patkányokhoz képest kevésbé bizonyultak stresszesnek azok, akik maguk vezették kisautóikat.

Lambert és csapata szerint ez arra lehet bizonyíték, hogy az ingergazdag környezet és az önrendelkezés érzése felül tud kerekedni az extrém stressz vagy fásultság okozta katatónián. Ezáltal pedig jobban növelhető a teljesítmény, mint gyógyszerekkel. Még ha kissé merésznek tűnhet is, Lambert és csapata az eredményeit a skizofrénia- és depressziókezelésben folytatott kutatásaikban kívánják felhasználni. Szerintük ugyanis a viselkedésterápia lényegesen hatékonyabb lehet, mint a szóban forgó betegségekre manapság használt, többnyire hatástalannak bizonyuló gyógyszerek.