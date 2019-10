Katarban bevezették a kültéri légkondicionálást

Katar a Föld egyik leggyorsabb tempóban melegedő helye – egyúttal a világ egyik leggazdagabb országa is, így ha valami nem akadály, az a pénz. A 2022-es labdarúgó-világbajnokságra készülő országban bevezetik a kültéri légkondicionálókat, miután Yousef al-Horr, a fenntartható fejlődéssel foglalkozó Gulf Organization for Research és Development alapítója szerint máskülönben elviselhetetlen lenne a hőség.

A nyitott stadionok mellett a piacokat és a vásárlóutcákat is légkondival szerelik majd fel – ez a gyakorlatban a sportlétesítményeknél úgy néz ki, hogy bokamagasságban hideg levegőt engednek a nézőtérre, ami eléri majd a játékteret is, és szépen megül a stadionban.

A problémára a világ a világbajnokság miatt figyelt fel, de egyáltalán nem csak a kényes nyugati vendégek komfortérzetéről van szó: Zeke Hausfater, a kaliforniai egyetem, a UC Berkeley klímakutatója szerint az egyre melegedő ország azt is megmutatja a világ többi részének, hogy mire számíthatunk a globális felmelegedés miatt az egyelőre még élhető klímájú helyeken is. Katarban pedig már eleve meleg volt, a további felmelegedés pedig már valóban elviselhetetlenné fokozta a hőséget.

Bár al-Horr, sőt még a katari klímavédők szerint is fenntartható a kinti légkondícionálás, sokan attól tartanak, hogy a világ második legnagyobb karbonemissziójával rendelkező ország csak tovább ront a helyzeten, és éppen a felmelegedést fokozza majd. Az tény, hogy a klíma üzemeltetéséhez fosszilis erőforrásokat használnak majd fel.

Ördögi kör

Katar elsőként csatlakozott a Kiotói és a Párizsi Egyezményhez is, és hivatalosan nagyon komolyan veszi a klímacélok betartását, ami nem csoda, hiszen az ország lakói a saját bőrükön érzik a meleg hatását. Az ország a tervek szerint 2030-ra csökkenti a fosszilis üzemanyagoktól való függését, erősíti az energiaszektorban a napenergia felhasználását, ennek keretein belül egy klímakutató intézetet is létrehoztak, ami az egyetlen ilyen jellegű műhely a térségben. Az alapítvány a Potsdami Egyetemmel együtt vizsgálja a fenntartható fejlődés lehetőségeit.

A katari környezetvédelmi minisztérium egymillió fát telepített, célul tűzte ki az emisszió csökkentését, mérőállomásokat hozott létre az ország több pontján, és szorosan együttműködik az ENSZ környezetvédelmi programjával (UNEP) – a szabadtéri légkondi ötletét mindemellett a nagy zöldülés mellett sokan irtózatos pazarlásnak tartják. Az országban 2016 és 2030 között előreláthatóan kétszer annyi energiát fordítanak majd a hűtésre, mint eddig ezzel pedig értelemszerűen a gázkibocsátás is nő, ami persze a globális felmelegedésben játszott katari szerepet is növeli.

Tamim katari emír szerint mindezzel együtt még mindig rendkívül környezetbarát lesz a 2022-es világbajnokság: az ENSZ New York-i klímacsúcsán azt ígérte, hogy ez lesz a világ első karbonsemleges vébéje. Saud Abdul Ghani mérnökprofesszor is egyetértett abban, hogy a szabadtéri légkondi ellenére sem kell különösen kiugró kibocsátásokra számítani – igaz, azt is elismerte, hogy a stadionokban dízelgenerátorokkal készülnek egy esetleges áramszünetre, nehogy megfőjenek a világbajnokságra érkező nézők.