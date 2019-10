Új törpebolygót fedeztek fel a Naprendszerben, ő az eddigi legkisebb

A Very Large Telescope (VLT) távcsőrendszer SPHERE nevű műszerének segítségével sikerült felfedezni a Mars és a Jupiter pályája között húzódó kisbolygóöv negyedik legnagyobb objektumát – jelentették be az Európai Déli Obszervatórium (ESO) csillagászai a Nature Astronomy folyóiratban megjelent cikkükben.

A görög mitológia egészségért, tisztaságért és közegészségügyért felelős istennője után Hygiea néven regisztrált objektumot ugyan már régebben is ismerték a csillagászok, de csak most bizonyosodott be, hogy megfelel a kisbolygóvá nyilvánítás összes feltételének.

Vagyis a csillaga körül önálló pályán kering, tehát nem egy másik bolygó holdja, ugyanakkor a valódi bolygókkal szemben nem söpörte tisztára a pályáját és az azt övező teret. Továbbá elég nagy ahhoz a saját gravitációja, hogy alakja közelítsen a gömbhöz.

Íme a Hygiea Fotó: P. VERNAZZA/AFP

A kisbolygóövben a Hygieánál a Ceres, a Vesta és a Pallas nagyobb csak, ebben a sorrendben.

A kutatók szerint a Naprendszer eddig ismert legkisebb törpebolygójának átmérője mindössze 430 kilométer. Összehasonlításul: a bolygóból kisbolygóvá visszaminősített Plútóé 2400, míg a Ceresé 950 kilométer.

A Hygiea nem csupán aprósága miatt különleges. A csillagászok a SPHERE-rel sem észleltek a felszínén becsapódási krátereket, pedig a törpebolygó a tudomány jelenlegi állása szerint tagja annak a közel hétezer tagú aszteroidacsaládnak, amely egy közös Naprendszerbeli objektumból származik. A felszín 95 százalékos átvizsgálása után azonban két sekélyebb kráterszerű képződményen kívül a csillagászok nem találták jelentősebb ütközések nyomát.

