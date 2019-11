Egyes bélbaktériumok növelhetik a rák kialakulásának kockázatát

Amióta 2014-ben sikerült igazolni a bélflóra és az agy közötti közvetlen kapcsolatot, szinte havonta kerülnek napvilágra újabb tények az emberi szervezet baktériumokból, vírusokból és gombákból álló mikrobiomjáról.

A mikrobióták pontos száma jelenleg szakmai viták tárgya, ám annyi biztosnak tűnik, hogy az emberi szervezet legalább annyi, vagy még több baktériumot tartalmaz, mint ahány saját sejtje van. A baktériumok össztömegét 1 és 2,5 kilogramm közé becsülik, és míg mindössze 20 ezer emberi gént ismer a tudomány, a mikrobiális gének száma akár a 20 milliót is elérheti. Nem véletlen, hogy a mikrobiom-kutatás számos tudományterület egyik legkurrensebb témája a molekuláris biológiától a gasztroenterológiáig.



Clostridium difficile

A brit Nemzeti Rákkutató Intézet Glasgow-ban tartott éves konferenciáján a Bristoli Egyetem kutatói arról számoltak be, hogy összefüggést találtak egy bélbaktérium és a bélrák kialakulása között. A Guardian beszámolója szerint a kutatók három uniós európai projekt keretében közel 4000 daganatos páciens adatait vizsgálva azt keresték, hogy akadnak-e olyan genetikai variánsok, amelyek bizonyos bélbaktériumok fokozott jelenlétéhez kapcsolódnak.

A kutatók 13 ilyen genetikai variánst találtak, köztük olyanokat, amelyek a Bacteroides és a Prevotella baktériumnemzetség tagjaihoz kötődnek.

Köztük van a Clostridium difficile nevű baktérium, amelynek túlszaporodásával magyarázza az orvostudomány a vastagbélgyulladás egyik súlyosabb változatának a kialakulását is.

Clostridium difficile baktériumok egy számítógépes grafikával készült csoportképen Fotó: KATERYNA KON/SCIENCE PHOTO LIBRA/Science Photo Library

Az eredmények alapján további 120 ezer, egészséges ember genetikai adatsorát is átfésülték, hogy kiderüljön, vajon a genetikai variánsok hajlamosítanak-e a bélrák kialakulására.

Az eredmények azt mutatták, hogy a megtalált emberi génváltozatok 2-15 százalékkal is növelhetik a betegség kialakulásának kockázatát. A kutatók szerint további vizsgálatokra van szükség annak feltárására, hogy melyek is pontosan azok a mikrobióták, amelyek összefüggésbe hozhatók a betegségtípussal, illetve hogy a mikrobiomon belüli arányuk megváltoztatása hatással van-e a daganatok kialakulására. Meg kell vizsgálni azt is, hogy a mikrobiom ilyetén történő megbolygatásának vannak-e nem kívánt mellékhatásai.

A kutatók szerint már most is szinte bizonyos, hogy nem csak a fajok egy szűkebb csoportja felelős a rákért: sokkal valószínűbb, hogy ennél sokkal több változón múlik, hogy kialakul-e a betegség.

