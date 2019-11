Megnyílt a világ első HIV-pozitív spermabankja

Új-Zélandban nyílt meg az első HIV-pozitív spermabank: a Sperm Positive projekt olyan férfiakra számít donorként, akik a HIV vírussal élnek, de olyan antiretrovirális terápiában részesültek, amelynek eredményeként olyan alacsony a vírus szintje a vérükben, hogy vérvizsgálaton nem mutatható ki – azaz ugyan hivatalosan HIV-pozitívak, a vírust nem tudják terjeszteni szexuális partnerük felé, és nem örökíthetik tovább a spermájukon keresztül.

„A HIV-pozitív spermabank teljesen biztonságos” – mondta az ötletről Mark Thomas, az Aucklandi Egyetem fertőzéses betegségekkel foglalkozó szakorvosa, aki szerint a várt jelentkezők a szemüket, a hajukat vagy a nevetésüket tovább tudják örökíteni, de a HIV vírust nem.

A kezdeményezést az AIDS világnapja (december 1.) előtt jelentette be az új-zélandi AIDS Alapítvány, a Positive Women és a Body Positive nevű szervezetekkel együtt, hogy a vírussal kapcsolatos félreértéseket eloszlassák, és ugyanolyan lehetőségeket és életminőséget biztosítsanak a vírussal élőknek, mint egészséges társaiknak. „Sok HIV-fertőzött férfit ismerek, akik remek édesapák lennének. Egy HIV-pozitív spermabank mindenki számára nyitott, így a HIV-vel élők is szülői örömök elé nézhetnek” – mondta Thomas.

Fotó: Sperm Positive

„Szeretném, ha az emberek tudnák, hogy az élet nem áll meg azzal, ha HIV-vel diagnosztizáltak valakit, és ha megfelelő kezelés alatt áll, akkor biztonságosan lehetnek gyerekei” – mondta Damien Rule-Neal, az egyik első donor a New Zealand Herald című lapnak.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint 2018-ban körülbelül 37,9 HIV-fertőzött ember élt a világon, igaz, ennek a kétharmada Afrikában. A HIV az immunrendszert támadja, és kinyitja a kaput bizonyos betegségek, ráktípusok előtt. A fertőzés teljes kiirtására jelenleg nem létezik gyógymód, de antiretrovirális gyógyszerek kombinációjával a minimálisra lehet csökkenteni a vírusok szaporodását, így a további fertőzés is megelőzhető, és a fertőzött személy is hosszú életet élhet.

