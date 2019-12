Gyümölcsfákat telepítenek Koppenhágában, amikről bárki ingyen ehet

A koppenhágai városi tanács elhatározta, hogy új módszerekkel motiválja a dán lakosokat az egészséges táplálkozásra: városszerte olyan gyümölcsfákat ültetnek, amikről bárki ehet.



Az ehető gyümölcsök skálája a szederbokroktól az almafák terméséig terjed. Astrid Aller, a koppenhágai szocialista párt képviselője szerint a kezdeményezésnek azon kívül, hogy könnyen elérhető vitaminforráshoz juttatja az embereket, komoly közösségépítő ereje is van. A városvezetők szeretnék, ha a koppenhágaiak úgy éreznék, hogy a város közös tulajdon, amit bárkit szabadon használhat, és ezzel is ösztönöznék őket a környezettudatosságra.

A faültetés csak egy része annak a széleskörű városi programnak, aminek célja, hogy a mai civilizáció emberét közelebb hozza a természethez és az ott található fogyasztható növényzethez.

Az ősember korában elterjedt gyűjtögető táplálkozás újra fellendülőben van világszerte, különösképpen a skandináv országokban, ahol napjaink kulináris forradalma zajlik. Az évről évre a világ egyik legjobb étteremnek megválasztott dán Noma vezető séfje, René Redzepi fogásainak nagy részét a skandináv flórában megtalálható termésekkel teszi változatossá.

Alkalmazás gyújtögető erdőjáróknak

A gyűjtögetés összeköti az embereket a közvetlen mikrokörnyezettükkel és más megvilágításba helyezi a fogyasztói szokásokat – tette hozzá Mikkel-Lau Mikkelsen, a dán Vild Mad (magyarul Vad Ételek) szervezet vezetője. A Vild Mad olyan mobil alkalmazást fejlesztett ki, amivel az átlagos mobilhasználó számára is egyszerűvé és élvezetessé válik a gyűjtögetés. A felhasználók a dán erdőket járva könnyedén tudják azonosítani azokat az ehető növényeket, amiknek dietetikai szempontból is magas a tápanyagtartalmuk. Így amellett, hogy kisebb lesz az ökológiai lábnyomuk, költségek nélkül juthatnak hozzá az egyébként igen drága import zöldség- és gyümölcsfélékhez. Az alkalmazás változatos recepteket is ajánl a vadon termő ételekhez, így segítve a még ismeretlen hozzávalók beemelését a dán háztartásokba.

