Dübörög a vérbiznisz az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok a világ legnagyobb vérplazmaexportőre: az országból származik a világon felhasznált plazma 70 százaléka, ez pedig azzal együtt, hogy pénzért akár hetente kétszer is lehet plazmát (el)adni az országban, komoly etikai kérdéseket vet fel. Hatalmas üzletről van szó: 2017-ben a vér az ország exportbevételének 2,3 százalékát tette ki, előrejelzések szerint pedig a jövőben ez csak növekedni fog. A 2017-es 28,6 milliárdos forgalom a Market Research Engine becslései szerint 2024-re már 44 milliárd dolláros bevételt jelent az országnak.

Nagyobb üzlet, mint a szója

A vérkivitel már így is jelentős: több pénz jön be belőle, mint a kukorica- vagy szójaexportból, és miután a bevételek már 2016-ról 2017-re is 13 százalékkal növekedtek, a jövőben sem lesz jobb a helyzet.

A Newsweek szerint a világon működő körülbelül 1000 plazmacenter közül 700 az Egyesült Államokban működik, ezeket gyakran az anyagot felvásárló óriáscégek üzemeltetik. A Mint Press News cikke szerint ezeket a központokat szándékosan szegényebb környékeken hozzák létre, ott, ahol várhatóan többen szorulnak rá a 20 és 50 dollár közötti alkalmankénti árra.

Így néz ki a plazma Fotó: Vladimir Astapkovich/Sputnik

H. Luke Schaefer, a Michigani Egyetem szegénységkutatója szerint általában az anyagi bizonytalanság és a munkaerőpiac labilis állapota miatt keresik fel az emberek ezeket a központokat. A clevelandi szegények a bevételük harmadát szerzik meg vérplazma eladásából.

Etikai problémák

Az Egyesült Államokban a mexikói határ mellett is jó bevételi forrást jelent a vérplazma eladása: ott 43 plazmacenter működik. A Case Western University egy 2018-as kutatása szerint annak ellenére virágzik az üzlet, hogy a donorok 70 százaléka szenvedett negatív mellékhatásoktól a rendszeres plazmaadás következtében.

Bár plazmára szükség van, sokan megvalósult disztópiának és vámpirizmusnak bélyegzik az amerikai gyakorlatot, sőt, akadnak országok, amelyek megpróbálják korlátozni az országból beérkező plazmát – épp etikai megfontolások miatt. Kína nem tartozik közéjük, ott bármilyen mennyiségben szívesen fogadják a plazmát, de Németországban is gond nélkül átveszik az anyagot.