Tovább élnek azok az olasz felnőttek, akik szeretik a chilit

Egy nyolc éven át tartó olaszországi vizsgálat szerint a chilipaprika jót tesz az embernek, legalábbis ha a szív- és érrendszeri megbetegedésekről van szó: a 22 ezer felnőtt közül azok, akik legalább heti négy alkalommal fogyasztottak erőset, 44 százalékkal ritkábban haltak meg szívrohamban, és a sztrók kockázata is 61 százalékkal csökkent a körükben.

A kutatók azért érdeklődtek különösen a chili iránt, mert miközben a hagyományos mediterrán étrend része, és sokat is foglalkoztak vele, a halálozások száma és a chilifogyasztás gyakorisága közötti összefüggéseket korábban még alig vizsgálták. Licia Iacoviello orvos, a tanulmány egyik szerzője szerint a chili már elválaszthatatlan részét képezi az olasz étkezési kultúrának, olyannyira, hogy már díszként is rendkívül népszerű a növény, abban pedig általános konszenzus uralkodik, hogy a paprika jót tesz az embernek. A mostani tanulmány viszont arra is választ adhat, hogy pontosan mennyire tesz jót.

További vizsgálatok szükségesek

Illetve választ adhatna, ha maga a kutatás alkalmas lenne erre: az biztosnak tűnik, hogy a chilifogyasztók valóban ritkábban halnak meg szívrohamban és sztrókban, mint azok, akik nem esznek erőset, de az ok-okozati összefüggés bizonyítására nem alkalmas. Ahogy a Forbes cikke is felhívja rá a figyelmet, könnyen lehet, hogy a chilievők a paprikától teljesen független szokásokban is osztozhatnak, például több zöldséget fogyasztanak, esetleg több vizet isznak, vagy kevésbé stresszes életet élnek – ezeket viszont a vizsgálat során nem kutatták.

Iacoviello sem állítja, hogy a chili lenne az új csodaszer, de szerinte egyértelmű az összefüggés a szívrohamok gyakorisága és a chilifogyasztás között – igaz, ehhez még további vizsgálatok szükségesek. Az utóbbi időkben több kutatás is foglalkozott a kapszaicin egészségügyi hatásaival, ezek szerint a chili csípősségéért felelős vegyület jótékony hatással lehet a köszvényre, az emésztési zavarokra, sőt akár a rák elleni küzdelemben is hasznát lehet venni.

Nem csodaszer

Egerek esetében már megfigyelték, hogy a kapszaicin lelassítja a tüdőrák terjedését, igaz, a kutatást vezető Piyali Dasgupta, a Marshall Egyetem orvoskutatója szerint ebben az esetben épp a chili legfeltűnőbb tulajdonsága, a csípősség okozhat problémát. Ennek megkerülésére Jamie Friedman, a kutatás másik résztvevője a kapszaicinhez hasonló, de nem csípős anyagok kifejlesztését javasolja, a chili ugyanis emésztési zavarokat okozott a kísérletben használt egereknél. Egy másik kutatás során megfigyelték, hogy a kapszaicin lassítja a prosztatarák terjedését is.

Bár úgy tűnik, hogy a chili meglepően sokféleképpen alkalmazható a gyógyászatban, a kutatók ebben az esetben is ugyanarra figyelmeztették a fogyasztókat, mint a többi csodaszernek kikiáltott élelmiszer esetében: semmi sem pótolhatja a kiegyensúlyozott táplálkozást, a mostani kutatásban pedig kizárólag a chilifogyasztásra koncentráltak, a válaszadók étrendjét ezen felül nem vizsgálták.

