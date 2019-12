Kína környezetszennyezése miatt hosszú éveket csúszhat az ózonréteg rehabilitációja

A Kínából a légkörbe kerülő, a montréali egyezményben betiltott vegyületek miatt az ózonréteg továbbra is veszélyben van, és megfelelő intézkedések híján az Antarktisz felett keletkezett lyuk is évekkel később fog eltűnni. Egy a napokban megjelent tanulmány szerint, ami a fluor-triklórmetán (CFC-11) ózonrétegre gyakorolt hatását vizsgálja, a környezetszennyezés legrosszabb esetben 18 évvel késleltetheti az ózonréteg gyógyulását. Az 1987-es montréali egyezményt egyébként Kína is aláírta.

A CFC-11 egy színtelen, szagtalan klór-fluor-karbon, amit az 1930-as években fejlesztettek ki ipari gépek hűtőközegeként és aeroszolos palackok hajtógázaként. A kutatások azonban fényt derítettek arra, hogy az anyag speciális tulajdonságainak köszönhetően a légkörben sokáig megmarad, és ott lebomolva károsítja az ózonréteget.

A montreali egyezménynek köszönhetően a fluor-triklormetán-kibocsátás több más hasonlóan káros környezetszennyező anyag mellett drasztikusan csökkent, és látványos javulás mutatkozott az ózonréteg állapotában.

A Nature tudósai tavaly felhívták a figyelmet arra, hogy légköri megfigyelések alapján a kelet-kínai Santung és Hopej tartományok közelében folyamatosan emelkedő szintű CFC-11-kibocsátást észleltek. Egyelőre nem tudni, hogy a kibocsátás milyen termékek előállításából származik, és a kutatók így azt sem tudják pontosan megjósolni, mekkora mennyiség kerül majd pontosan a légkörbe. A montreali egyezmény 2060 körülre jósolta az ózonréteg rehabilitációját, de ha Kína nem állítja le környezetszennyező tevékenységét, ez a dátum akár 2078-ra is kitolódhat.

Martyn Chipperfield, a Leedsi Egyetem légköri kutatója szerint amennyiben azonnali intézkedésre kerül sor, nem lesz számottevő csúszás az ózonréteg rehabilitációjában, ehhez azonban elengedhetetlen Kína felelősségvállalása és együttműködése.

Neked is fontos, hogy hitelesen tájékozódj tudományról, technológiáról, klímaharcról: az emberiség jövőjéről? Nekünk az. Támogasd a munkánkat Te is!

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: