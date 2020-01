Az év gyógynövénye a bíbor kasvirág

A méltán népszerű bíbor kasvirág (Echinacea purpurea) nyerte a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság által meghirdetett év gyógynövénye díjat. Az elismerést 2013 óta osztják ki a növényvilág tagjai között, a bíbor kasvirág a tavalyi győztes orbáncfüvet váltja a trónon.

Az Észak-Amerikából származó gyógynövény az őszirózsafélék családjához tartozik, a gyógyászatban elsősorban felső légúti megbetegedések kezelésére alkalmazzák, de kisebb zúzódások, ficamok kezelésére külsőleg is használják. A bíbor kasvirág az egyik legnépszerűbb amerikai gyógynövény – olyannyira, hogy az Amerikai Botanikai Tanács (American Botanical Council) is ezt a virágot választotta a logójának. Az 1900-as évek elején különösen Németországban tett szert különös népszerűségre, olyannyira, hogy Európa ellátására végül már nem az amerikai importot használták, hanem a kontinensen is termeszteni kezdték. Használatát az amerikai telepesek az őslakosoktól vették át.

A drog gyógyhatása jelentős részben a kasvirág immunerősítő hatásának köszönhető, amiért a benne található poliszacharidokat és alkamidokat tartják felelősnek. A növény baktérium- és vírusellenes, valamint gyulladáscsökkentő hatású. A növény gyógyhatását kettős vak, placebókontrollos vizsgálattal is igazolták.

A csodálatos echinacea purpurea Fotó: Frederic Didillon/Biosphoto

Tripperre is használták

A bíbor kasvirág latin nevét az echinos (sün) szó alapján kapta, mert a virágzat közepe egy összegömbölyödött sündisznóra hasonlít. Magyarországon immunerősítőként használják, virágát és gyökerét alkoholos tinktúrában, teában és tablettaként is fogyasztják, kisebb sebek kezelésére és pattanások ellen is készülnek belőle készítmények. A népi gyógyászatban Amerikában köhögés, emésztési zavarok és fogfájás ellen is alkalmazták, bár a delavár indiánok gonorrhea kezelésére is használták.

A Magyar Gyógyszerész-tudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya 2013 óta hirdeti meg minden évben az év gyógynövényét, a megmérettetést tavaly az orbáncfű, azelőtt a levendula, egy évvel korábban pedig a mák nyerte.

