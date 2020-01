Évi 138 ezren halnak bele kígyómarásba még ma is, de küszöbön a megoldás

Áttörést értek el a viktoriánus idők óta változatlanul készített ellenmérgek piacán, méghozzá rögtön kettőt is: egymástól függetlenül egy holland és egy indiai kutatócsoport is sikerrel állított elő kígyómérget laboratóriumi körülmények között. A könnyebben hozzáférhető méreg pedig nagyban megkönnyítheti a marás elleni szérumok előállítását.

Jelenleg évente körülbelül 138 ezren halnak bele kígyómarásba, és az áldozatoknak csak elhanyagolható része jut szérumhoz. Ázsiában a legsúlyosabb a helyzet, de hogy pontosan hány halálos marás történik, arról hiányosak az adatok: becslések szerint évente 57 és 100 ezer közöttire tehető az áldozatok száma. A kígyómarás persze nem minden esetben halálos, de általában veszélyes: évente 450 ezren szenvednek maradandó sérüléseket tőle, a kutatók egyre inkább egy jelentős, de gyakran figyelmen kívül hagyott trópusi betegségként kezelik.

Hetente új mérget gyárthatnak le

Az ellenszérum előállítása veszélyes, körülményes és drága: a drágább termékek ára adagonként elérheti a háromszáz dollárt is, ez pedig sok áldozat számára megfizethetetlenül sok, a BBC szerint ez egy szváziföldi földműves fél évnyi fizetésének felel meg. A kezelést nagyban nehezíti az is, hogy a kígyók mérge fajonként, sőt régiónként is eltérhet. Nem mindegyik méregre létezik ellenszérum: a jelenleg ismert kígyófajok 60 százalékára fejlesztettek ki ilyen szert.

Hans Clevers, az utrechti Hubrecht Intézet biológusa szerint ezért is fontos a holland kutatók felfedezése: a kutatók olyan organoidokat fejlesztettek, amelyek laboratóriumi körülmények között is képesek előállítani a kígyómérget, méghozzá tetszőleges mennyiségben, ezzel pedig forradalmi változásokat hozhatnak a szérumpiacon. Az így létrehozott sejtcsoportok a vizsgálatok szerint a méreg tökéletes mását képesek előállítani. A biológusok egy korallkobra tojásával végezték az első kísérleteket, de nem látják akadályát annak, hogy más fajok mérgét is előállítsák a technikával. Az így előállított mérgeket a szérumgyártás mellett egyéb gyógyszerek előállításához is felhasználhatják majd.

Clevers és csapata további ötven kígyófaj mérgét próbálja meg előállítani a közeljövőben, a biológus becslése szerint nagyjából egy hetet vesz igénybe egy méreg előállítása.