Ész Ventura: És azt ismered, hogy hét matematikus pizzát rendel?

75. feladvány: Hét matematikus és a pizza

Hét matematikus megéhezett, és pizzát rendelnek. Mielőtt megérkezik a pizza, megegyeznek, hogy mindenki pontosan egyenlő területű részt fog kapni a pizzából, és a lehető legkevesebb egyenes vágással fogják felvágni a pizzát úgy, hogy közben a darabokat nem mozgatják. Az egyes részek akár több darabból is állhatnak, de azok együttes területe mindenkinek azonos kell legyen. Meg is érkezik a tökéletes kör alakú pizza, amikor az egyik matematikus bejelenti, hogy ő nem szeretne a széléből kapni. Hány vágással vágták fel végül a pizzát, ha figyelembe vették a különc kérését, és azokat a kitételeket is betartották, amikről korábban megegyeztek?

Nehézségi szint:

A megfejtéseket részletes indoklással együtt az [email protected] címre várjuk. A legértékesebb megoldást küldő versenyzők felkerülnek az Ész Ventura dicsőségfalára, közöttük és minden jó megoldást beküldő versenyző között év végén nyereményeket sorsolunk ki. Az e-mail subject mezőjében kérjük sorszámmal jelezni, hogy melyik feladvány megoldásáról van szó. Beküldési határidő: február 15. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész.