Gépi tanulással 4K minőségű, színes videóvá alakítottak egy 1911-es New York-i felvételt

A svéd filmes cég, a Svenska Biografteatern munkatársai 1911-ben jártak New Yorkban, ahol utcai felvételeket készítettek, majd ezeket több mint száz évvel később digitalizálta, összevágta, az életszerűség kedvéért valamelyest lelassította, városi zajokkal látta el és feltöltötte a Youtube-ra.

Ahhoz képest, hogy közel 110 éves felvételről beszélünk, nagy kifogások nem lehetnek a minőségével szemben, viszont a gépi tanulási technológiáknak köszönhetően sikerült még tovább fokozni a nosztalgikus videó okozta vizuális élményt.

Denis Shiryaev, aki korábban az 1896-ban készült vonatos Lumière-rövidfilmet vagy az Apollo–16 holdjárófutamát is feljavította egymással versengő neurális hálók (GAN) és gépi tanulás segítségével, az 1911-es New York-i felvételből is 4K/60fps minőségű Youtube-videót varázsolt – ráadásul egy új, nyílt forráskódú AI-eszköz (DeOldify) használatával sikerült színesre is varázsolnia az értelemszerűen fekete-fehér eredetit.

Itt az eredeti film digitalizált változata:

És itt a gépi tanulással feljavított változat:

