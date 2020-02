Kiderült, hogy vörös pandából himalájai és kínai faj is létezik

A Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) által a súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolt vörös pandának nem egy, hanem két faja is létezik, állítják a Kínai Tudományos Akadémia Zoológiai Intézetének munkatársai a Science Advances folyóiratban február 26-án megjelent cikkükben.

A ragadozók rendjének macskamedvefélék (Ailuridae) családjába tartozó, vörös panda vagy kis panda néven is ismert vörös macskamedvének eddig két alfaját tartotta nyilván a rendszertan.

A Kelet-Himalájában élő Ailurus fulgens és a Dél-Kínában és a korábban Burmának nevezett Mianmar északi részén honos Ailurus styani most először elvégzett összehasonlító genetikai vizsgálata azt mutatta, hogy morfológiai és biogeográfiai különbségek mellett a két alfaj genetikailag is különbözik egymástól – olyannyira, hogy a két faj voltaképpen már régóta önállóan fejlődik.

Himalájai vörös panda a dortmundi állatkertben Fotó: Guido Kirchner/dpa Picture-Alliance/AFP

A kutatók 65 himalájai és kínai vörös panda teljes genomját vizsgálva több meghatározó (Y-kromoszóma és mitokondriális) markert is különbözőnek találtak, így bizonyítottnak látják, hogy a vörös pandák filogenetikailag két fajhoz tartoznak.

Balra a kínai, jobbra a himalájai vörös panda Forrás: Science Advances

Az eredmény azért is fontos, mert a veszélyeztetettség okán a példányokat mesterségesen is próbálják szaporítani a világ jelentősebb állatkertjeiben, így egyáltalán nem mindegy, hogy a párosítások során miképpen őrződik meg a két faj genetikai szinten is megnyilvánuló önállósága.

