Arnold Schwarzenegger beperelte az orosz céget, ami robotot mintázott belőle

A Promobot nevű orosz startup azzal kecsegtette a vásárlóit, hogy bárkiről élethű robotmásolatokat tud készíteni, amelyek ráadásul hasznos segítséget is nyújtanak a ház körül, és idővel akár a postásként vagy felszolgálóként is alkalmazhatóak lennének. A techcég az idei januári New York-i játékvásáron mutatta be a robot-Schwarzeneggert, aminek a volt kaliforniai kormányzó, egykori Terminator nem örült túlzottan, a Promobot ugyanis nem kért engedélyt a színésztől arcvonásainak használatára.

A cég kifejezetten arra szakosodott, hogy híres emberekről mintázott inasokkal lássa el a gazdagokat, a honlapján pedig kifejezetten azzal reklámozza az otthoni szolgálóként bevethető robotokat, hogy akár Arnoldot is megkérheti az ember, amikor hazaér, hogy tegye fel a teavizet és kapcsolja fel a villanyokat.

Oleg Kivokurcev, a cég társalapítója még el is büszkélkedett vele, hogy Arnold személyesen engedélyezte, hogy robotot mintázzanak róla, bár erre a színész nem így emlékszik, és tízmillió dolláros kártérítést követel az orosz cégtől. Schwarzenegger emellett azt is követeli a Promobottól, hogy ne gyártsanak róla több robotot, ez ugyanis sérti a színészként nehezen megszerzett hírnevét. A vádak között szerepel az is, hogy a cég valóban felkereste, amikor Szentpétárváron járt, hogy fotózkodjon le a róla mintázott robottal, de ezt már akkor is visszautasította.

Marilyn Monroe még kapható

A Digital Trends beszámolója szerint a robot-Schwarzenegger meglepően élethűre sikeredett, még egy duzzadó ér is van a halántékán. A Promobot szerint a termékeik hatszáz különféle arckifejezésre képesek, igaz, mivel egy mellszoborról van szó, az élethűségnek azért vannak korlátai. Amellett, hogy a robottal beszélgetni lehet, egy érintőképernyővel is irányítható, a hangját viszont nem igazán sikerült eltalálni, a jól ismert osztrák helyett Arnold ugyanis valamilyen oknál fogva brit akcentussal szólal meg.

Ne nézz a szemébe, ha ma még akarsz aludni Fotó: YouTube

Schwarzenegger tiltakozása ellenére a Promobot weboldalán még mindig szerepel a kínálatban. A Robo-C modellek tetszőlegesen választott arccal 25 és 50 ezer dollár közötti áron vásárolhatók meg. Az orosz cég szerint nem indítottak ellene eljárást, de átmenetileg felfüggeszti a Schwarzenegger-robotok gyártását, „amíg nem sikerül megegyezni a színésszel”. Azoknak, akik a Terminatorról már lecsúsztak, de mindenképp szeretnének valami robotot otthonra, a cég Marilyn Monroe-t, Shakespeare-t, Cristiano Ronaldót vagy Albert Einsteint tudja felajánlani.