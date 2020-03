Ész Ventura: Rakj ki a qubit betűiből egy szimmetrikus alakzatot!

Uwe Rosenberg Indián nyár nevű társasjátékáról társasjátékos rovatunkban már írtunk. A játék magyar kiadója, a ComPaYa, most felajánlott egy példányt ebből a nagy dobozos különleges játékból, amit azon Ész Ventura-megoldók között fogunk kisorsolni, akik a játék elemeit felhasználó lyukas tetriszelemes feladványokra helyes megoldást küldenek. Több ilyen feladvány is lesz, ezek közül most itt az első.

79. feladvány: Szimmetrikus lyukas qubit

Érdekesség, hogy a játék elemei között megtaláljuk a qubit betűit is. A tetriszes úgynevezett levéllapka elemeknek azonban mindegyike lyukas ebben a játékban. A feladat az, hogy a qubit alábbi lyukas betűit felhasználva rakjunk ki egy olyan alakzatot síkban, ami valamilyen szimmetriával rendelkezik, lyukakkal együtt. A szimmetria lehet tengelyes tükrözés, vagy forgatás. Az elemeket meg lehet fordítani. Az elemek nem fedhetik át egymást. Az elemek színe lényegtelen.

Haladók elgondolkodhatnak azon, hogy van-e több megoldás is a fenti feladatra. Létezik olyan megoldás, ahol az összes elem él mentén érintkezik legalább egy szomszédjával? Van olyan megoldás, amiben az elemek nem határolnak körbe lyukat (az elemek belsejében lévő lyukaktól eltekintve)? Mi a helyzet akkor, ha nem követeljük meg, hogy a lyukak mintázata is ugyanazt a szimmetriát mutassa, hanem külön-külön szeretnénk, hogy az elemek lyukak nélkül alkossanak egy szimmetrikus alakzatot, és a lyukak mintázata is szimmetriát mutasson? Végezetül nézzük meg, hogy megoldható-e a feladat, ha az u betűt lecseréljük egy olyanra, ami az alábbi ábrán látszik.

Nehézségi szint:

A megfejtéseket ábrával vagy fotóval együtt az eszventura@qubit.hu címre várjuk. A legértékesebb megoldást küldő versenyzők felkerülnek az Ész Ventura dicsőségfalára, közöttük és minden jó megoldást beküldő versenyző között év végén nyereményeket sorsolunk ki. Az e-mail subject mezőjében kérjük sorszámmal jelezni, hogy melyik feladvány megoldásáról van szó. Beküldési határidő: március 20. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész.