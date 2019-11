Felejthetetlen erdei kaland hosszú őszi estékre: kipróbáltuk a tetriszmágus társasjátékát

Szomorú vagy, hogy vége a vénasszonyok nyarának, és jön a hideg meg a rossz idő? Ennek nem kell így lennie. Az Indián nyár nevű társasjáték meleg őszi hangulatot teremt, és összehozza a családot vagy a barátokat, bármilyen is legyen odakint az idő.

Az Indián nyár Uwe Rosenberg német társasjátékszerző harmadik tetriszes asztali játéka, az egyik legnagyobb és legújabb, és talán a legszebb is a nagy erdőtáblákkal, amiket a játékosoknak poliominó alakú (hogy a tetriszelemeket hivatalos néven nevezzük) avar-elemekkel kell feltölteni, miközben gyűjtik az apró erdei kincseket, és magukhoz csalogatják az erdei állatokat.

Aki azt hitte, hogy a tetrisz egy számítógépre való egyszerű kis játék, most szintet léphet: Rosenberg imádja a tetriszelemeket, és mindig tud is újat mutatni velük. Korábban már ajánlottuk a kétszemélyes Patchwork társasjátékot, de az ehhez képest könnyed kis mulatság. Ha valaki komolyan veszi az Indián nyarat, igazán agyserkentő játék tud lenni, mert három szinten is kombinálni kell, és előre kell tervezni. Aki nem szeret gondolkodni, ezt a játékot messziről kerülje el.



Aki viszont szereti törni a fejét, itt kiélheti magát: lényegében minden információ nyílt, nem is túl hosszú a játék, mégis rengeteg a lehetőség. Kombinálgatás közben kellemes hangulatot teremt az erdei séta sok szép őszi levéllel, az avarban megbújó sünikkel, borzzal, mosómedvével és a többi állattal, miközben a játékosok gyűjthetik a bogyókat, gombákat, tollakat a hátizsákjaikba, amik segítségükre lehetnek a játék során.

A játék menete

Ebben a játékban lényegében mindenki a saját egyedi erdőtábláját építi azzal a céllal, hogy ő borítsa be elsőként hézagmentesen avarral. Ez a mechanizmus azt is biztosítja, hogy ne húzódjon el a játék, hiszen minél kevesebb kör alatt kell végezni. A játékosok között csak nagyon kevés interakció van: a gombával ellopható az egyik elem a másik készletéből, de ez éppen megfelelő mértékű kibabrálás a másikkal, se nem túl sok, se nem kevés egy ilyen jellegű játéknál.

Minden körben mindenki egy tetriszelemet helyezhet fel az erdőtáblájára a saját készletéből. Az erdő azonban hat részre van osztva, és amikor az egyik részt sikerült lefedni, akkor a játékos kincseket kaphat, ha ügyesen kombinált a lefedés során, ezekkel a kincsekkel pedig előnyre tehet szert: gyorsabban feltöltheti az elemkészletét, lyukakat tölthet ki a mókusokkal, több elemet helyezhet le egyszerre, vagy akár lophat is a másiktól.

Mivel a lefedettség növekedése átlagosan mindenkinél egyforma sebességű lenne, a kincsek mihamarabbi megszerzése és okos felhasználása az, amivel pici előnyre lehet szert tenni a megfelelő időben – ami a későbbiekben még több kincshez juttathatja az ügyesen építkező játékost. Mindehhez az elemek megfelelő kombinálása a kulcs: a tetriszelemek mindegyikén van ugyanis egy lyuk, és kincsekhez akkor juthatunk, ha ezeket a lyukakat úgy pozicionáljuk, hogy a táblánkon előre berajzolt kincsábrákra kerüljenek, miközben a tábla optimális térkitöltésre is figyelni kell. Ráadásul még egy harmadik szinten is számít az elemek elhelyezkedése, mert az állatokat meg a lyukakból kialakított pontos mintázatok alapján lehet megszerezni – amivel még további kincsek szerezhetők.

Egy kör, és ami benne van

Hadd idézzem szó szerint a szabálykönyv végét, ahol összefoglalják, hogy mit csinálhat valaki a körében, mert ez a példa mindent elmond a játék jellegéről.

Ahogy már említettük, aki a játékban sorra kerül, fő akcióként csupán egy tetriszelemet helyezhet el az erdőtábláján. Ám a játék közben megszerzett erdei apróságokkal (kincsekkel) extra akciókat hajthat végre, akár a fő akció előtt, akár utána, tetszőleges mennyiségben és sorrendeben a saját körében. A lehetőségeket tovább növeli, hogy a kincseket egymásra is át lehet váltani egy bizonyos szabály szerint, például két áfonyát egy makkra. Tehát jöjjön az idézet:



Példa egy körre: Ez Ildi köre, akinek van 2 levéllapkája az ösvényén, van 2 bogyója és 1 tolla. Visszatesz 1 bogyót a készletbe, és újratölti az ösvényét 5 levéllapkára. Ezután visszateszi a 2. bogyóját is a készletbe, hogy elvegyen egy hatodik levéllapkát. Visszatesz 1 tollat, és végrehajtja a hozzátartozó módosított fő akciót. Lerakja a 3. és a 6. levéllapkáját az erdőtáblájára. Ezzel teljesen lefed egy területet, ezért kap 1 mogyorót és 1 gombát. Visszateszi a mogyorót a közös készletbe, és elvesz 1 mókust, amit az erdőtáblájára tesz. Ezzel teljesen befed egy másik területet, és elvesz 1 bogyót, 1 mogyorót és 1 gombát. Visszatesz 1 bogyót a közös készletbe, hogy 5-re újratöltse levéllapkáit.

Természetesen a fenti idézet nem egy átlagos kört ír le, nem minden lépés ilyen bonyolult, de játék közben előfordulhatnak ilyen akciósorozatok, és ez jól jellemzi a lehetőségek sokaságát. Aki már megismerte a szabályokat, annak nem tűnik majd ilyen bonyolultnak, nagyon magától értetődő és egyszerű. Ráadásul rendkívül jó a szabálykönyv, mindenre kiterjedő, részletes és szép magyarázatokkal.

Így néz ki egy befedett játékostábla a játék végén. Fotó: Gáspár Merse Előd

A játékot maximum négyen lehet játszani, de két embernek is tökéletesen élvezetes. Sőt egyedül is játszható, ilyenkor némi módosítással az a cél, hogy 10 körön belül lefedje az erdőtáblát. Egyébként személyenként 15 percet lehet számolni a játékidőre. Lehet gyorsabban játszani, és lehet rajta sokat töprengeni is, de játék a vége felé amúgy is felgyorsul a tempó, hiszen a kincsek begyűjtésével és mielőbbi felhasználásával tudjuk felpörgetni a játékot, márpedig ez a cél.

A játék remekül újrajátszható, egyrészt mert a hat kétoldalas erdőtábla miatt 12 egyedi variációból lehet válogatni, de leginkább az elemek véletlenszerű sorrendje és a játékosok közti pici, de mégis fontos interakció(k) miatt. Az első kör után lényegében már nincs két egyforma játékállás. Egyébként a szerzőnek is nagy kihívás lehetett a véletlenszerűnek tűnő táblákat elkészíteni, sok szempontot figyelembe kellett vegyen, hogy a pályák kiegyensúlyozottak legyenek.

A dobozzal rengeteg alkatrész érkezik, több mint kétszáz darab (köztük 75 tetriszelem), és bár insert (belső rekeszes tartó) nincs a játékhoz, kapunk hozzá simítózáras tasakokat, amikben nagyon jól szortírozva el lehet pakolni a játékot.

Kellemes őszi időtöltést kívánunk!

