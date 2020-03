Fegyverkeznek az ázsiaiak Amerikában a koronavírus miatt

Ahogy terjed a koronavírus, a legtöbben a lehetőségeiknek és vérmérsékletüknek megfelelően készülnek a karanténra és az egyéb korlátozásokra: Magyarországon a cukrot viszik, mint a cukrot, az Egyesült Államokban pedig a fegyverekre csaptak le. A beszámolók szerint van olyan fegyverbolt, ahol ötszörösére emelkedett a forgalom, a vásárlók között pedig egyre több ázsiai-amerikai található, akik attól tartanak, hogy a vírus kínai eredete miatt rasszista támadások célpontjává válhatnak.

David Liu fegyverboltos szerint a vásárlók attól tartanak, hogy ha zavargások törnek ki, a tömeg először az ázsiaiak ellen fordul majd. A boltos szerint a vevők március elején kezdték el megrohamozni a boltját, akadt köztük olyan is, aki a teljes lőszerkészletét fel akarta vásárolni. Cole Gaughran, egy washingtoni fegyverbolt eladója szerint az üzlet forgalma a koronavírus megjelenése óta hatszorosára nőtt, az új vevők pedig szinte kivétel nélkül ázsiai-amerikaiak voltak.

A Wade’s Eastside Guns, ahol ennyire drámai módon megugrott a forgalom, negyed órányira található a Washington állambeli Kirklandtől, a fertőzés egyik amerikai gócpontjától, ahol 11 beteg veszítette életét a vírus miatt. Hasonló trendekről számolt be egy másik washingtoni üzlet tulajdonosa: Tiffany Teasdale, a Lynnwood Gun and Ammunition társtulaja szerint itt is hatszorosára növekedett a forgalom, és itt is szinte kizárólag ázsiai származású vevők vásároltak fegyvereket.

Az AR-15 slágerterméknek számít Fotó: GEORGE FREY/AFP

Virágzik a prepperkedés

Az Egyesült Államokban egyébként is komoly hagyománya van a prepperkedésnek, vagyis a világvégére való felkészülésnek, ebbe a trendbe illeszkedik a mostani felvásárlási hullám is. Egy valamirevaló prepper mindig fel van készülve rá, hogy egyszer csak elvágják a civilizációtól, erre pedig nagyobb mennyiségű tartós élelmiszerrel, vízzel, fegyverekkel, otthonvédelemmel és hasonlókkal készül, szélsőséges esetben pedig rejtett készletekkel, előre kidolgozott menekülőútvonalakkal, generátorokkal és hasonlókkal is. A leggazdagabb amerikaiak körében pedig mostanában különösen népszerűvé váltak az úgynevezett túlélőlakások.

Justin Anderson, az egyik legnagyobb észak-karolinai fegyverbolt marketingigazgatója szerint a mostani pánik egy újabb fegyverkezési hullámot indított el: az emberek ész nélkül vásárolják a lőszert, a maroklőfegyvereket, a gázolajat és a zseblámpákat, úgy tűnik, hogy egyfajta polgári fegyverkezési verseny indult el, ahol az nyer, aki több félautomata fegyverbe való töltényt vásárol.

Robin Engle, a OneAmerica jogvédő civil szervezet szóvivője szerint ez nem feltétlenül jó hír, szerinte a válságra történő felkészülésnek nem épp az a legjobb módja, ha az emberek a fegyverboltok teljes készletét hazaviszik apokalipszis idejére, igaz, néhány szóbeli inzultuson és a kínai éttermek vendégeinek csökkenésén kívül komolyabb, ázsiai-amerikaiak ellen irányuló erőszakos incidensről nem számoltak még be az Egyesült Államokban.