Az alkohol öl, butít, és még a vírus ellen is jó

Ahogy fogynak a boltok polcairól a kézfertőtlenítő krémek, úgy sietnek a koronavírus miatt aggódók segítségére a sör- és szeszfőzdék: először az Egyesült Államokban kezdték el ingyen osztogatni az alkoholos fertőtlenítőket, majd ahogy a vírus pánikot okozott Európában is, egyre több itteni főzde is csatlakozott az akcióhoz. Az egyik legutóbbi résztvevő a legendás skót sörfőzde, a BrewDog, a cég egy Punk névre hallgató fertőtlenítővel kedveskedett a kétségbeesett skótoknak.

Punktisztító Fotó: Brewdog

James Watt, a főzde társtulajdonosa szerint a jövő héten már el is juttatják a fertőtlenítőt a rászorulóknak, a terjesztésben jótékonysági szervezetek segítenek majd. Nem a sörfőzde az egyetlen cég, amely profilt váltott a koronavírus miatt: a Givenchy, a Louis Vuitton és a Hennessy luxusmárkák tulajdonosa, az LVMH hétfőn jelentette be, hogy három nagyobb gyárukban is fertőtlenítő gyártásába kezdenek, ezzel is segíteni akarnak a koronavírus elleni küzdelemben. A gyárak egy hét alatt 12 tonna kézfertőtlenítőt tudnak legyártani.

A gin és a whisky is hasznos

A Brewdog és az LVMH mellett sorra csatlakoznak a különböző, kisebb-nagyobb főzdék az akcióhoz: az általuk előállított termékek nem minden esetben számítanak hivatalosan is kézfertőtlenítőnek, de miután 60 százaléknál több alkoholt tartalmaznak (jellemzően 80 százalékosak), a vodkás kézmosással ellentétben hatékonyak.

A főzdék általában adománynak szánják az így előállított fertőtlenítőt, a skót Deeside ginfőzde például iskolákhoz és élelmiszerbankokhoz juttatta el a hatezer palacknyi krémet, mások hajléktalanszállóknak, helyi lakosoknak, éttermeknek, üzleteknek juttatnak a hiánycikknek számító termékből.

Neked is fontos, hogy hitelesen tájékozódj tudományról, technológiáról, klímaharcról: az emberiség jövőjéről? Nekünk az. Támogasd a munkánkat Te is!