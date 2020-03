Ész Ventura: Be lehet csomagolni ezt a rózsaszín négyzetet a kék papírba?

Az alábbi feladványokat B. A. Korgyemszkij: Piruett körzővel c. könyvének egyik feladata ihlette. A Typotex kiadónál megjelent feladványos könyv rengeteg érdekes geometria problémát tartalmaz, többek között számos térgeometriai feladatot is. Foglalkozik többek között a kocka négyzetbe való csomagolásával. Most ehhez a feladathoz kapcsolódóan szolgálunk egy könnyebb és egy nehezebb feladvánnyal is. A könnyebb feladvány megoldói között a Typotex felajánlásával egyet ki is sorsolunk az alábbi könyvből. A haladóknak szánt gondolkodtató feladat megoldása pedig három banánt és dicsőséget ér.

82. feladvány: Négyzet a négyzetbe

Egy merev négyzetet szeretnénk egy kétszer akkora négyzet alakú papírba becsomagolni. Ha a négyzetet a papír közepére helyezzük úgy, hogy az oldalaik párhuzamosak egymással, akkor ezt könnyedén megtehetjük. De mi a helyzet akkor, ha a négyzetet máshova helyezzük, és el is elforgatjuk? Bármilyen kezdő pozíció esetén be tudjuk csomagolni? A papírt vágni nem szabad, a négyzet mindkét oldalát fednie kell a csomagolópapírnak!

Haladóknak: Mi a helyzet kocka esetében? Mekkora a legkisebb négyzet alakú papír, amibe egy kockát tetszőleges kezdő pozíció esetén is – egyik lapjával a papírra helyezve – bele tudjuk csomagolni?

Nehézségi szint:

A megfejtéseket ábrával és részletes magyarázattal együtt az [email protected] címre várjuk. A legértékesebb megoldást küldő versenyzők felkerülnek az Ész Ventura dicsőségfalára, közöttük és minden jó megoldást beküldő versenyző között év végén nyereményeket sorsolunk ki. Az e-mail subject mezőjében kérjük sorszámmal jelezni, hogy melyik feladvány megoldásáról van szó. Beküldési határidő: április 15. éjfél.

Az Ész Ventura feladványügyi rovat gazdája: Gáspár Merse Előd fizikus és bűvész.