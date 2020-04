Így festenek járvány idején Budapest kedvenc szabadidős helyszínei

Nyilván mindenkinek megvan az az emlékezetes videóválogatás, amiben olasz polgármesterek üvöltöznek azokkal a helyiekkel, akik nem tartják be a magyarországiakhoz képest szigorú kijárási korlátozásokat. Na de mi a helyzet Budapest népszerű szabadidős terepeivel, a Margit-szigettel, a Hajógyári-szigettel és a Normafával, most, hogy itt a karantén, de itt a tavasz is?

Vasárnap dél körül a Margit-sziget viszonylag nyugodt: a futópályán ritkás a forgalom, és mindenki tartja a néhány lépés távolságot.

A bevezető hídon kialakulnak ugyan kisebb csoportosulások, de beljebb azok is eloszlanak, és csak azok vannak közel egymáshoz, akik láthatóan együtt is érkeztek.

A Normafánál a nagy parkoló, ahogy hétvégenként szokott, most is teljesen megtelt:

Embert viszont alig lehet látni, a réteses és a lángosos is zárva, a kocsikból kiszállók pedig gyorsan eloszlanak, és eltűnnek a susnyásban. Az alábbi képen két embert rejtettünk el:

A Hajógyári-sziget parkolója hasonló képet mutat, mint a Normafáé: autó autó hátán, bicikliket, babakocsikat, kutyákat pakoló párok, családok.

Beljebb aztán oszlik a zsúfoltság, dől a D-vitamin:

