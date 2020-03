Két hétre kijárási korlátozást vezetnek be Magyarországon

Orbán Viktor péntek reggel, a Kossuth Rádióban jelentette be, majd valamivel később meg is jelent a Magyar Közlönyben, hogy március 28. és április 11. között kijárási korlátozást vezetnek be Magyarországon.

A miniszterelnök szerint a teljes kijárási tilalom egyelőre túl nagy teher lenne az embereknek, ezért igyekeztek elviselhető mértékű korlátozásokat bevezetni. Így például egészségügyi sétákra továbbra is lesz lehetőség, a boltba járást pedig úgy oldották meg, hogy különböző idősávokban járhatnak bevásárolni a 65 év felettiek és alattiak.

A rendelet szerint

mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést minimálisra korlátozni, legalább 1,5 méter távolságot tartani;

ezt a távolságot a tömegközlekedésben is tartani kell;

vendéglátó üzemben csak az ott dolgozók tartózkodhatnak, kivéve ha elvitelre árult ételt vesz át valaki;

a lakóhelyet, tartózkodási helyet csak a rendeletben meghatározott alapos indokkal lehet elhagyni.

Alapos indoknak számít például a munkavégzés, a gyerekek óvodába kísérése, az egészségügyi ellátás, a tankolás, a kutyasétáltatás, a szűk családi körben tartott esküvő és temetés; de továbbra is el lehet menni dohányboltba, fodrászhoz, manikűröshöz, piacra, gyógyszertárba, templomba és a legszükségesebb esetben személyes ügyeket intézni.

Élelmiszerüzletet, drogériát, piacot vagy gyógyszertárat 9 és 12 óra között kizárólag 65 év felettiek látogathatnak, míg az ennél fiatalabbak 9 óra előtt vagy 12 óra után. A településen belüli szabadidős sporttevékenységre, sétákra pedig akkor van lehetőség egyedül vagy egy háztartásban élőkkel közösen, ha másoktól legalább 1,5 méteres távolságot tartanak.

A szabályok betartását a rendőrség, szükség esetén a katonai rendészet ellenőrzi, és azok megszegése 5000 és 500 ezer forint közötti bírsággal járhat – igaz, Orbán elmondta, hogy az elsődleges cél az együttműködés, így a büntetés csak végső esetben alkalmazandó.

A kijárási tilalmak és korlátozások mögött húzódó matekról éppen csütörtökön írtunk részletesen: „ha a járvány az egész országban elterjedt, ahogy nálunk, akkor egy néhány hetes általános kijárási tilalom valószínűleg már nem tudja megállítani a vírust, csak eltolni és enyhíteni a tetőzést.”

