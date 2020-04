A szárazság miatt bajban vannak a fecskék, így segíthetsz

Rakják a fészkeiket a fecskék, csak épp nincs nekik miből: a füsti fecskék (Hirundo rustica) és a molnárfecskék (Delichon urbicum) sárból készítik a fészküket, de ha nincs víz, nincs sár sem, ezért a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra kéri a természet- és fecskekedvelőket, hogy készítsenek sarat a madaraknak.

A mesterséges sárgyűjtőhelyek létrehozásával nemcsak a friss fészkek létrehozását, hanem a már meglévő, leromlott állapotban lévő régebbi fészkek tatarozását is segíthetik a madárkedvelők. A városi környezetbe is bemerészkedő molnárfecskék eleve nem nagyon találnak sarat a betondzsungelben, így számukra ez a segítség nélkülözhetetlennek számít.

Fecsketüzép

A fecskék számára olyannyira fontos sárhoz csak vízre és földre van szükség. Alacsonyabb forgalmú utak padkáin néhány vödör vízzel könnyen létrehozható a sárgyűjtő, de gyárudvarokon vagy a kertben is segíthetünk a fecskéknek, ha fellocsoljuk a földet. A homokos talaj erre a célra nem megfelelő, az ebből épülő fészek ugyanis nem lesz tartós.

Sarat gyűjt a molnárfecske Fotó: PATRICK PLEUL/Picture-Alliance via AFP

A kerti fecsketüzéphez az MME egy sekély gödör ásását javasolja, amelyet célszerű fóliával kibélelni, majd a göröngyök eloszlatása után visszalapátolt földbe száraz füvet keverni, majd az elegyet átnedvesíteni. Ezt az építőanyagot különösen a füsti fecskék használják előszeretettel.

Füstifecskék Fotó: Horváth Edit

Ott, ahol ez sem kivitelezhető, a sarat műanyag virágalátétben is elhelyezhetjük a madarak számára, így azok a városon belül, kert híján is megtalálhatják az építőanyagot. A fecskék védelme nemcsak a madarak szempontjából fontos, hanem az embernek is elemi érdeke: 2010 óta kétmillió fecske hiányzik Magyarországról, ez pedig évente kétezer tonnányi plusz rovart jelent, és az egyébként betegségeket is terjesztő szúnyogfajok terjedését is elősegíti. A fecskék megóvásához a sárgyűjtő helyek létesítése mellett élőhelyük, fészkeik megóvásával, az esetleges fészekleverések jelentésével bárki hozzájárulhat.