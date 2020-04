Rekordmértékű zuhanást mértek az amerikai kiskereskedelemben, a divatcégek veszítették a legtöbbet

8,7 százalékkal csökkent az Egyesült Államokban a boltok márciusi forgalma az előző hónaphoz képest, ez pedig történelmi negatív rekordot is jelent. A recesszió a divatcégeket érintette a legsúlyosabban, itt 50,5 százalékkal kevesebb áru fogyott, mint februárban. A 2008-as válság csak ennek a visszaesésnek a harmadát idézte elő, a cégek pedig a katasztrofális március után még rosszabb áprilisra készülnek.

A National Retail Federation kiskereskedelmi szövetség vezető közgazdásza, Jack Kleinhenz szerint a mostani válság egyik jellemzője, hogy a különböző iparágakat különböző mértékben viseli meg, az egyik legnagyobb vesztes pedig épp a divatipar. A kijárási korlátozások és a boltzárak idején azok az üzletek maradnak meg, amelyek nélkülözhetetlen cikkeket árulnak, ennek megfelelően az amerikai élelmiszerboltokban 26,9 százalékos forgalomnövekedést regisztráltak, az egészségügyi termékekből pedig 4,3 százalékkal fogyott több, mint februárban.

Andrew Lipsman, az eMarketer piackutató cég elemzője szerint a divatcégek jövője is bizonytalan: az látszik, hogy a vásárlók inkább az alapvető szükségleteikre hajlandóak költeni, az önkéntes vagy kötelező karantén idején pedig a divatcikkek nem tartoznak ide. A szintén nem létszükségletnek számító könyvek és hobbitermékek piacán 23,3 százalékos csökkenést mértek márciusban, ami ugyan jelentős, de meg sem közelíti a divatipar veszteségeit.

Akciózni lehet, de veszélyes

A cégek leárazásokkal próbálják túlélni a válságot, de a divatcikkek még nyomott áron sem túl kelendőek mostanában, ha pedig a boltbezárások a továbbiakban is kitartanak, további csökkenésre kell számítani. A katasztrofális mutatókat felvonultató március elején még több bolt volt nyitva, mint a későbbi hetekben, ezért áprilisban és májusban még rosszabb eladásokat várnak. Azok a bolthálózatok pedig, amelyek javarészt offline, valódi üzletekben árusítanak, még nagyobb veszteségekre számíthatnak, mint az interneten aktív márkák.

A leárazások sem jelenthetnek tartós megoldást: a divatcégek ehhez a taktikához folyamodtak már 2008-ban is, a vásárlók viszont a későbbiekben is hasonló akciókra számítottak, mint amelyekkel megpróbáltak kijönni a gödörből, és vonakodtak teljes árat fizetni a termékekért. A luxuscikkek piaca az elsők között roskadt össze a járvány hatására, de az elemzők szerint ez is fog feltámadni a leghamarabb, ha lecsengett a járvány. Az előrejelzések szerint a legjobban a középkategóriás termékek piaca fogja megérezni a válságot: azok a vásárlók, akiket a leginkább sújt a válság, inkább az olcsóbb árut fogják keresni, azok pedig, akik eddig is a prémium kategóriából vásároltak, valószínűleg a továbbiakban is megengedhetik maguknak, hogy visszatérjenek ehhez a szokásukhoz.

